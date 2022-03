Hendrik Tuerlinckx speelt Final Four in Qatar

Geen Champions Final Four voor Haasrode/Leuven in de Euromillions Volley League na het tweede belleverlies tegen Aalst. Maar Knack-icoon Hendrik Tuerlinckx speelt wel een competitie-eindronde in Qatar.

Ondertussen verblijft Tuerlinckx al in Qatar waar hij vermoedelijk een viertal weken zal verblijven. “Het ging allemaal heel rap”, gaf Tuerlinckx ons vanavond telefonisch vanuit Qatar mee. “Haasrode waar ik momenteel een driejarig contract afwerk kon zich zaterdag niet plaatsen voor de Champions Final Four, in Qatar deed Al Ahli dat dan wel want klasseerde zich op de valreep als vierde in de lopende competitie. Daar begint vrijdag de Final Four.”

“Voor die beslissende competitiefase zocht de club versterking en ik kreeg een contract aangeboden. Aangezien er voor Haasrode/Leuven in het resterende competitieschuifje van de playdowns niets meer te winnen is verkreeg ik de vrijheid om op dat contractvoorstel in te gaan. Het is een opportuniteit die ik niet zomaar kon laten voorbijgaan. Hoelang ik in Qatar zal verblijven hangt af van de resultaten die Al Alhi er zal halen. Ik ervaar het als een unieke gelegenheid. Mijn verblijf in Qatar kan er vier tot vijf weken duren. Daarna ben ik weer ter beschikking van Haasrode/Leuven.”