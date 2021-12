Heleen Vandoorne (Sportiva Langemark): “Bij A-ploeg spelen is absolute meerwaarde”

De pas 15-jarige Heleen Vandoorne toont dit seizoen bij de A-ploeg van Sportiva Langemark dat ze stilaan klaar is voor het grote werk. De jonge hoekspeelster nam vorig weekend de plaats in van de geblesseerde Lauren De Naer en toonde meteen wat ze in haar mars heeft.

Heleen combineert de wedstrijden bij de U17 van Sportiva met invalbeurten bij de A-ploeg. Vorig weekend droeg ze als basisspeelster haar steentje bij in de 3-0-overwinning tegen VBC Beveren-Leie. “Het was voor mij een verrassing dat ik samen met Emma Tant kon doorschuiven naar de A-ploeg”, opent de jonge Langemarkse. “De combinatie met de wedstrijden bij de U17 is niet altijd evident, maar het is echt wel een meerwaarde om met de A-ploeg te kunnen spelen en trainen. Ik begon aan het seizoen als libero, maar ondertussen kan ik me weer uitleven op mijn geliefkoosde positie als receptie-hoekspeelster. Het niveauverschil is natuurlijk wel duidelijk. Er wordt veel krachtiger en preciezer afgewerkt. Het net hangt ook hoger bij de senioren wat het in blok en aanvallend niet gemakkelijker maakt. Voor mij zou het dus handig zijn, mocht ik nog een paar centimeter kunnen groeien.” (lacht)

Promotie

Sportiva Langemark kampeert op een voorlopige tweede plaats in de stand, en is nog niet uitgeteld voor de titel. “We volgen op vijf punten van Beaphar Poperinge, maar zij hebben ons in de onderlinge confrontatie niet overklast”, weet Heleen Vandoorne. “Het niveau ligt heel dicht bij mekaar, wie weet wat de terugronde nog kan brengen. Zelf hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen zodat we minstens de eindronde kunnen halen. De stap naar Promo 1 kunnen zetten, zou echt wel een stunt zijn. Voor mezelf is het op termijn de ambitie om een vaste waarde te worden bij de A-ploeg, maar voorlopig wil ik de combinatie met de U17 nog blijven volhouden.” (TVI)