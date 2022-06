Heel wat nieuws bij Volley De Haan: “Volgend seizoen komen we uit met tweede damesploeg”

De bestuursleden van Volley De Haan hebben de laatste weken niet stilgezeten. Begin juni werden de vier kampioenenploegen in de bloemetjes gezet, maar intussen wordt ook het komende seizoen al volop voorbereid.

“Ik ben een heel tevreden voorzitter”, opent Eric Van den Broucke. “We hebben de vorige jaargang afgesloten met vier ploegen die de kampioenstitel veroverden. De Sportline 2. B, onze U13 en U15 jongens en uiteraard onze damesploeg in Promo 3. We hebben hen onlangs uitgebreid gevierd en in de bloemetjes gezet, want ze verdienen het.” Het damesteam van coach Bjorn De Roo stak vorig seizoen in Promo 3 met kop en schouders boven de andere ploegen uit. De voorzitter van Volley De Haan weet echter maar al te goed dat zulks geen garantie is op een rustig seizoen in een hogere reeks. “Doordat nogal wat ploegen promoveerden, ga ik ervan uit dat we het niveau in Promo 2 aankunnen. Enkele speelsters stoppen of zijn vertrokken, maar we hebben met Renke Brys en Kayleigh Decerf, die overkomen van Packo Zedelgem, twee serieuze versterkingen binnengehaald. Ook Hanne Devos (Hermes Oostende) en Freya Benoit (Gaverhal Deerlijk) zijn waardevolle speelsters die de ploeg iets kunnen bijbrengen. Ik denk wel dat we voldoende gewapend zijn voor een rustig seizoen in de middenmoot.”

Lange termijn

De kustploeg zal komend seizoen met niet minder dan elf ploegen en een recreatieteam in competitieverband aantreden. De grootste verrassing is wellicht het tweede damesteam dat in Promo 4 zal uitkomen. “We willen onze jonge speelsters alle kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Daarom willen we hen op provinciaal niveau de nodige ervaring laten opdoen. We verwachten niet onmiddellijk resultaten op korte termijn, maar het is wel de bedoeling om over enkele jaren een kwalitatieve doorstroming naar het A-team te realiseren. De nieuwe ploeg zal gecoacht worden door Freya Benoit. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze tweede damesploeg een goede zaak is voor onze club.” Het is een publiek geheim dat het de grote droom is van Eric Van den Broucke om over enkele jaren opnieuw een herenteam in te schrijven in Promo 3. “Onze U15 jongens speelden vorig seizoen met de vingers in de neus kampioen in een regionale reeks. Voor hun ontwikkeling is het belangrijk dat ze volgend seizoen uitkomen tegen ploegen die meer weerstand bieden. In de provinciale reeks zal dit het geval zijn. Als we deze ploeg kunnen samenhouden, ben ik er zeker van dat we over enkele jaren opnieuw een competitieve herenploeg tussen de lijnen kunnen brengen.”

Internationaal tornooi

Er werd duidelijk al heel wat gewerkt in de bestuurskamer van Volley de Haan, maar ook de komende weken worden nog druk. “Half augustus zullen we ons internationaal tornooi opnieuw in normale omstandigheden kunnen organiseren. Momenteel zijn al 36 ploegen ingeschreven, waaronder niet minder dan 11 teams voor de reeks heren-nationaal en divisie”, besluit de trotse voorzitter van Volley de Haan. (PDC)