Heel wat nieuwe inschrijvingen bij Volley Oudenburg-Gistel: “Elke speler beter maken, is ons doel”

De voorbije maanden waren bij Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) vrij hectisch. Vooral de sterke aangroei van nieuwe leden was een serieuze uitdaging voor de nieuwe bestuursploeg.

“Meestal schrijven kinderen op jongere leeftijd zich in om te leren volleyballen, maar de laatste tijd noteren we heel wat inschrijvingen van oudere tieners”, vertelt jeugdcoördinator Ben Vanquaethem (36). “We hebben hen in een afzonderlijke groep de basistechnieken aangeleerd en kijken nu hoe we hen kunnen integreren in een jeugdploeg. Uiteraard is deze aangroei van nieuwe leden goed voor de club, maar het was een gegeven waarmee we nooit eerder geconfronteerd waren. We hebben ook heel wat jongens ingeschreven en dat is een leuke vaststelling. We merken dat ouders heel tevreden zijn over de sfeer en de verstandhouding binnen de vereniging en hun kinderen met plezier aan ons toevertrouwen.”

Op sportief vlak presteren zowel de herenploeg als het damesteam niet onaardig. “Objectief gezien zijn de resultaten van de dames iets minder dan vorig seizoen, maar daar hadden we rekening mee gehouden. Er moeten immers verschillende nieuwe speelsters ingepast worden en dat vergt tijd. De ploeg mist wat ervaring, maar we merken duidelijk progressie. De coach weet heel goed waar ze mee bezig is en bouwt aan een stevige ploeg voor de toekomst”, aldus Vanquaethem.

“Bij de heren blijft het motto onveranderd. Zich amuseren blijft het allerbelangrijkste. De ploeg traint nauwelijks, maar presteert goed. Iedereen die wil volleyballen en niet vaak kan trainen, is welkom. Sinds enkele weken spelen twee Oekraïense jongens mee en die zijn een duidelijke versterking voor het team. Het blijft belangrijk dat het herenteam niet opgedoekt wordt, want die ploeg biedt perspectieven voor de doorstroming van onze jongens in de jeugdreeksen. Voor het bestuur zijn resultaten van ondergeschikt belang”, benadrukt de jeugdcoördinator van VCGO. “We willen elke speler zien groeien en het spelniveau optimaliseren. Net daarom zijn we progressielijnen aan het uitwerken, zodat de streefdoelen voor elke leeftijdsgroep duidelijk omlijnd zijn.” (PDC)