Heel wat belangstelling voor 48ste Internationaal Tornooi Volley De Haan: “Als het weer meezit, wordt het een groot succes”

Ook de zomermaanden zijn niet onmiddellijk een rustige periode voor de secretaris van Volley De Haan. Als steunpilaar van het internationale volleybaltornooi van de club heeft hij momenteel meer dan de handen vol met de organisatie van het evenement, dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 13 en zondag 14 augustus.

“Er komt inderdaad heel wat bij kijken, maar gelukkig hebben we doorheen de jaren al heel wat ervaring opgebouwd met de organisatie van dergelijk tornooi”, vertelt Koen Desendere.

“Momenteel blijven de inschrijvingen vlot binnenlopen. Ik schat dat er opnieuw zo’n 70-tal ploegen naar onze gemeente zullen afzakken. Uiteraard zijn er heel wat recreatieve teams die er een leuk weekend van maken, maar dit jaar is het opvallend dat heel wat ploegen uit de nationale reeksen en Promo 1 ons tornooi inplannen in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarnaast is het voor heel wat ploegen ook een ideale gelegenheid voor teambuilding.”

Mooie inkomsten

De secretaris van Volley De Haan is uiteraard heel blij dat het tornooi kan plaatsvinden zonder beperkende maatregelen. “We verwelkomen dit jaar opnieuw enkele Engelse en Schotse teams. Die ploegen waren voor de coronapandemie jaarlijks present, maar moesten de voorbije jaren noodgedwongen afhaken.”

“Het wordt een leuk weerzien met die toffe gasten, die ongetwijfeld opnieuw voor de nodige ambiance zullen zorgen. Ook de fuiven kunnen weer plaatshebben en daar kijken velen ongetwijfeld naar uit. We hebben het allemaal een beetje gehad met die ontsmettende handgel en vervelende mondmaskers.”

“Het tornooi is een heel belangrijk evenement voor onze club”, gaat Koen Desendere voort. “De inkomsten zorgen ervoor dat we elk jaar financieel probleemloos rondkomen. Ook voor de gemeente is het mooi meegenomen publiciteit. Spelers die voor het eerst deelnemen aan het tornooi ontdekken De Haan als een fijne badplaats en komen vaak later nog eens terug”, klinkt het.

“Anderzijds moet ik toegeven dat we zonder de medewerking van de technische diensten van de gemeente het tornooi niet zouden kunnen organiseren. Gelukkig kan ik ook rekenen op een grote groep vrijwilligers die jaarlijks de handen uit de mouwen steken. Als het weer meezit, wordt ons internationaal tornooi gegarandeerd opnieuw een succes”, aldus nog Koen Desendere.

(PDC)