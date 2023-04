Heel speciale derby voor Elckerlyc Zwevezele en Wivo Wingene: “Coach een mooi afscheid geven”

Voor de dames van Elckerlyc Zwevezele A zit het eerste seizoen in derde nationale er bijna op. Het team van afscheidnemend coach Kris Dubois heeft het helemaal niet slecht gedaan en eindigt hoogstwaarschijnlijk op een mooie vierde plaats. In vervroegde vakantiestemming zijn de speelsters echter allerminst, want zaterdag staat nog een belangrijke confrontatie met de buren van Wivo Wingene op hun programma.

“Het wordt een leuke afsluiter van ons eerste jaar in de nationale reeksen”, opent assistent-coach Amber De Coessemaeker (26), die verschillende jaren bij Wivo Wingene speelde. “We zijn twee ploegen uit dezelfde gemeente en dat zorgt voor een gezonde rivaliteit. Elckerlyc Zwevezele en Wivo Wingene zijn warme verenigingen die heel veel energie en tijd investeren in hun jeugdwerking. We zullen de buren hartelijk ontvangen.”

Bewijzen

Door het verlies van vorig weekend op het veld van Mevoc Meerbeke zit een strijd om de derde plaats er waarschijnlijk niet meer in voor Elckerlyc. “Beide ploegen staan op gelijke hoogte, maar Wingene heeft twee wedstrijden minder gespeeld. We gaan niettemin voluit voor de overwinning. Het is een wedstrijd die alle speelsters heel graag willen winnen. We willen aan de buren bewijzen dat we onze plaats bovenaan in de rangschikking verdienen”, aldus de assistent-coach van Elckerlyc Zwevezele.

Voor coach Kris Dubois wordt het alvast niet enkel een leuke, maar ook een speciale wedstrijd. Tijdens zijn succesvolle periode bij Elckerlyc veroverde de club van voorzitter Eddy Vancauwenberghe niet enkel de titel in Promo 1, maar ook de provinciale beker. “Ik kijk met veel voldoening terug op de periode dat ik bij Elckerlyc Zwevezele aan de slag was. Het waren mooie jaren, maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heb ik bij Wivo Wingene gevonden.”

Bijzonder succesvol

“De jaren dat onze ploeg door Kris gecoacht werd, waren bijzonder succesvol”, vult Amber De Coessemaeker nog aan. “We zullen zijn passage niet snel vergeten, want voor veel speelsters waren de titel en de bekerwinst een unicum. We zullen Kris op een mooie manier uitzwaaien. Ik wens hem alvast alle succes in Wivo Wingene.”

(Philippe Decruynaere)

Zaterdag 1 april om 20 uur: Elckerlyc Zwevezele A – Wivo Wingene A