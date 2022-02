Hartsvriendinnen van Hermes B hopen nog steeds op promotie: “Soms moeten we slimmer spelen”

Hanna Vandamme (17) en Kema Lemahieu (17) zijn hartsvriendinnen die al verschillende jaren bij Hermes Oostende spelen. Na de lange winterstop en een reeks uitgestelde wedstrijden zijn ze blij dat ze volgend weekend weer op het veld staan.

Beide meisjes zitten in dezelfde klas en vinden het tof dat ze elkaar ook buiten de school vaak ontmoeten. “Het is leuk om een vriendin te hebben met wie ik zowel op school als bij Hermes heel goed kan omspringen. Volleybal brengt ons nog dichter bij elkaar. Je hebt altijd iemand in je onmiddellijke omgeving die perfect weet hoe je je voelt. Op school praten we niet al te vaak over volleybal, maar als we het moeilijk hebben, kunnen we altijd bij elkaar terecht”, aldus Kema Lemahieu.

“Die lange onderbreking vind ik niet leuk”, vertelt Hanna Vandamme. “Het is ondertussen al bijna anderhalve maand geleden dat we nog een wedstrijd speelden en dan mis je die matchsituaties waarop je kan trainen.”

Bekerwedstrijd

“Vorig weekend stond een interessante en leerrijke bekerwedstrijd tegen een ploeg uit Promo 1 (Kerdavo Avelgem, red.) geprogrammeerd, maar die werd uitgesteld omdat enkele meisjes in ons team positief testten op corona. We willen heel graag doorstoten naar de halve finale van de provinciale beker. Dat zou heel interessant zijn om bijkomende ervaring op te doen.”

“Net dat tikkeltje ervaring missen we in sommige wedstrijden”, vult Kema Lemahieu aan. “Soms moeten we slimmer spelen en dan kunnen we de meeste ploegen uit onze reeks zeker aan.”

“Het is nog steeds onze bedoeling om de overstap naar Promo 1 te maken”, aldus Vandamme. “Het wordt niet gemakkelijk, want binnenkort moeten we een hele reeks wedstrijden na elkaar spelen. Maar we blijven erin geloven.”

Samen naar Gent

Binnen enkele maanden gaan beide meisjes in Gent studeren. Ze hopen ook hun hogere studies te combineren met hun favoriete hobby. “Volleybal blijft onze ideale uitlaatklep. Tijdens de examens zijn we blij als we mogen trainen. Dat zal volgend seizoen niet anders zijn”, besluiten Kema en Hanna enthousiast.

