Haperend Apolloon Spurs ontvangt zondagavond leider Eupen: “Best uit een ander vaatje tappen”

HC Apolloon Spurs ontvangt zondagavond competitieleider KTSV Eupen. Vorig weekend verloor de ploeg van assistent-coach Pieter Van Nieuwenhove vrij verrassend van Olse Merksem met 29-24. “We zullen uit een ander vaatje moeten tappen.”

“De nederlaag tegen Merksem kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zucht de 48-jarige Kuurnenaar. “Op de derde speeldag hadden we het nog vrij vlot van hen gehaald, met 30-23. We zaten nooit in de match. Een collectieve offday, dus. Merksem kwam meteen voor, en had al vlug een bonus van vijf punten. Wij acteerden vijf minuten op niveau en vonden de aansluiting. Maar daarna ging het weer bergaf.”

“Het is al een paar wedstrijden dat het niet echt goed loopt. We snakken eigenlijk naar de winterbreak. Veel spelers zijn niet in vorm, en we missen met Jan Steenhoudt een heel belangrijke schakel. Hij was in heel goeie doen, maar viel tijdens de wedstrijd tegen Izegem uit met een knieblessure. Hij is een onmisbare achterspeler. Nu is het heel moeilijk schuiven in de achterhoede.”

Leider Eupen komt zondagavond afgezakt naar de Lange Munte.

Het loopt al een tijdje niet lekker. We snakken naar de winterbreak

“In de heenwedstrijd verloren we tegen de Oostkantonners met het kleinste verschil (31-30), in de laatste seconden. Het is dus wel een ploeg die ons moet liggen. Maar dan zullen we uit een ander vaatje moeten tappen dan vorige week. Een zege zou meer dan welgekomen zijn.”

Play-off halen

“Momenteel hebben we ook het geluk niet aan onze kant. De pauze komt dan ook op een ideaal moment. Onze eerste doelstelling is die play-off halen. Dan moeten we stelselmatig beter en beter worden, willen we een rol van betekenis spelen. Veel zal ook afhangen van de blessurelast en fitheid. Tijdens die eindstrijd kan heel veel gebeuren.”

Pieter begon zijn handbalcarrière als jonge snaak bij Apolloon.

“Ik stond voor het eerst op een handbalterrein op mijn elfde”, vertelt de toenmalige Kortrijkzaan. “Daar bleef ik tot en met de eerste ploeg. Daarna maakte ik een zijsprongetje van vier jaar naar Gent, om vervolgens het oude nest weer op te zoeken, als jeugdtrainer. Nu ben ik dus hulptrainer naast Luc Vercauteren. De job valt heel goed mee. Alle spelers heb ik bij de jeugd onder mijn vleugels gehad, en Luc was ooit mijn trainer.” (ELD)

Zondag 19 december om 17.00 uur: HC Apolloon Kortrijk Spurs – KTSV Eupen.