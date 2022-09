Hans Ocket is nieuwe voorzitter Tievolley Tielt

Alfa Solutions Tievolley Tielt biedt volleybal aan vanuit een kwalitatieve jeugdwerking en laat alle spelers doorgroeien naar hun eigen volwaardig jeugd- en volwassenenniveau, met ploegen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau voor zowel jongens als meisjes. Daarbij biedt de club een sociaal maatschappelijk kader dat iedereen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen. De nieuwe voorzitter Hans Ocket wil met zijn bestuur er alles aan doen om dat te realiseren.

“Ik ben opgegroeid in Hertsberge, maar woon al geruime tijd in Wingene”, opent Hans Ocket. “Ik heb met Jonas, Thiemen en Sara drie kinderen die volleybal spelen, al is de dochter gestopt door een blessure. Ook mijn echtgenote komt uit een volleyfamilie. Professioneel heb ik met drie vennoten een IT-bedrijf in Waardamme. Daar doe ik deels de verkoop, marketing en projectleiding. Zelf heb ik volleybal gespeeld in Hertsberge dat later Oostkamp werd. Ik ben er ook voorzitter geweest toen mijn dochter daar speelde. Ondertussen waren mijn zonen in Tielt beginnen spelen. Jonas speelt er nog altijd, Thiemen is ondertussen passeur in Menen, weliswaar als tweede man. Ik ken Tievolley dus al een tiental jaar.”

“Nadat ik stopte als voorzitter bij Oostkamp heb ik een paar jaar geen actieve rol meer gespeeld in het volleybal. Wel ben ik blijven kijken naar het volleybal in Tielt, want mijn zonen speelden allebei in de eerste ploeg. Frank Rosseel was hier drie jaar voorzitter en had aan het einde van vorig seizoen te kennen gegeven te willen stoppen. Er werd mij gevraagd of ik dat wilde doen, omdat ik heel wat mensen kende in Tielt en in het bestuur van de club. Na een tijdje inactiviteit had ik daar wel zin in en heb ik dus positief gereageerd op die vraag.”

Verjonging

Tievolley is gekend om zijn jeugdwerking. “Daar blijven we op inzetten, want de jeugd is de toekomst. Bij de jeugd willen we uitbreiden tot ploegen in alle reeksen bij de jongens en de meisjes. Heren 1 is gepromoveerd naar tweede nationale en de ambitie is om ons daar te handhaven. Als het mogelijk is, willen we in de toekomst nog een stapje hoger zetten. De dames hebben vroeger hoger gespeeld en via onze jeugd willen we daar ook weer op hoger niveau spelen. Ook is er een verjonging in het bestuur. We zijn dus klaar voor een mooie toekomst bij Tievolley Tielt.” (WD)