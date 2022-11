Hanne Moermans en Vlamvo treffen leider: “Zonder druk voor een stuntje gaan”

Vlamvo Vlamertinge A staat zaterdagavond voor de bijzonder zware thuismatch tegen leider Amigos Van Pelt Zoersel. Hanne Moermans hoopt dat de ploeg weer het vertrouwde enthousiasme en zelfvertrouwen aan de dag kan leggen.

De generale repetitie voor de topper draaide voor Vlamvo Vlamertinge op een sisser uit. In de thuismatch tegen Volley Heist was Vlamvo een schim van zichzelf. “We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden om punten te pakken, maar met zo’n zware nederlaag hadden we geen rekening gehouden”, geeft Hanne Moermans toe.

“Het is nu vooral belangrijk om ons op te laden voor de match van zaterdagavond. Tegen Zoersel zijn we de absolute underdog en staan we zonder de minste druk aan de opslag. Dat kan ons helpen om weer vrijuit te volleyballen, en wie weet zit er dan wel een stuntje in.”

Hoger niveau

In de stand flirt promovendus Vlamvo Vlamertinge met de degradatiezone, maar van paniek is geen sprake. “Onze coach Kris Van Boxelaer sprak de ambitie uit om elke ploeg in deze reeks minstens één keer te kloppen. Dat is nu niet meer aan de orde, we moeten vooral ons beste niveau terugvinden”, gaat de 28-jarige Moermans verder.

“Met onze kwaliteiten moeten we zeker in staat zijn om nog enkele plaatsen op te schuiven in de stand. We mogen ook niet vergeten dat we in tweede nationale met een hoger niveau geconfronteerd worden en dat er bovendien geen reservenmatch meer is. Onze kern bestaat uit dertien speelsters, het is voor onze coach niet evident om iedereen voldoende speelgelegenheid te geven”, besluit Hanne, die al een tiental jaar deel uitmaakt van de hoofdmacht van Vlamvo Vlameringe.

(TVI/foto EF)