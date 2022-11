Goele Van Den Ouweland ziet zaterdag haar jeugdtrainer Kris Van Snick terug: “Mijn sterkte? Subtiele punten maken”

Na twee nederlagen buitenshuis, 3-0 in Charleroi en 3-1 in Oudegem, wil Hermes Rekkenshop Oostende zo snel mogelijk opnieuw met de zege aanknopen. Zaterdagavond komt de ongeslagen leidersploeg Asterix Avo Beveren op bezoek: een stevige opdracht dus, vanaf 20 uur in de sportarena mister V.

Eén van de zeven nieuwelingen bij Hermes Rekkenshop Oostende is receptie-hoekspeelster Goele Van Den Ouweland (22).

In Gooik zette Goele Van Den Ouweland, die in het naburige Lennik woont, haar eerste stappen in de volleybalwereld. “Mijn drie jaar oudere zus Lotte begon door vriendinnen bij Lennik te volleyballen. Ik ben eens meegegaan met haar en kreeg zo de microbe te pakken. Een paar jaar heb ik met haar samengespeeld in Gooik. Ik volleyde er op verschillende posities maar ik eindigde er als middenaanvalster”, zegt Goele Van Den Ouweland.

Studente

“Tijdens mijn jeugdjaren speelden we vele Vlaamse kampioenschappen. Eentje wonnen we ook tegen Leuven. Als jonkie nam ik ook eens aan een Belgisch kampioenschap deel. Met het eerste team van Gooik volleyde ik in tweede divisie. Toen ik echter op mijn achttiende in Gent begon te studeren, verviel door het moeilijke vervoer de optie om nog bij Gooik te volleyen. Mijn jeugdtrainer van toen, Kris Van Snick (vandaag bij Asterix), linkte me toen aan Michelbeke, volgens hem een goede instapploeg. Ik mocht er eens meetrainen en sloot me daarna aan. Gent-Michelbeke is nochtans ook geen gemakkelijke afstand om te overbruggen, maar we kregen er een wagen. Toen waren er ook verscheidene studenten uit Gent die in Michelbeke speelden. Zo konden we carpoolen. Dat maakte het draaglijker. Dat is nu ook zo bij Hermes”, vertelt Goele Van Den Ouweland, die na twee jaar universitaire studies sociologie overstapte naar de richting ‘interieur-vormgeving’ aan Hogeschool Gent. “Daar ben ik nu aan mijn laatste jaar toe. Maar ik ben toch van plan nog een master interieurarchitectuur aan deze studies toe te voegen. Laat me eerst nu mijn diploma aan de hogeschool behalen.”

Ik ben wellicht niet de meest opvallende speelster van het veld

Bekerfinale

Van Gooik naar Michelbeke: dat betekende een stap van tweede divisie naar liga, van de vierde naar de hoogste reeks. “Dat was meteen veel serieuzer. Er wordt meer van je verwacht. Dat was toch even aanpassen. Maar ik was toen nog jong. In mijn eerste jaar bij Michelbeke bereikten we meteen de bekerfinale in het Sportpaleis van Antwerpen. Heel veel herinneringen! De tegenstander was… Hermes Oostende. Wij waren de underdog, niemand verwachtte dat wij zouden winnen. We pakten die finale heel spontaan aan, we konden genieten van die zaal en de vele toeschouwers. Het was een spannende match; jammer dat we toen verloren”, vertelt Goele Van Den Ouweland, toen pas 19 en toch basisspeelster in de finale.

Verscheidene speelsters van Michelbeke zetten de voorbije seizoenen de stap naar Hermes. “Neen, ik heb mijn transfer met geen van hen besproken. Van Lieven Louagie (sportief manager Hermes Oostende, red.) kreeg ik een telefoontje dat ze mij wel zagen als passend in het team. Nadien bespraken we dat. Het klikte. Voor mij is het een nieuwe uitdaging na vier jaar Michelbeke. Dit is ook een stap hoger. Dat zie je aan de ploegmaats als Yana De Leeuw en mijn jeugdidool Charlotte Leys. Ik heb haar nog niet verteld dat ik graag naar haar matchen bij de Yellow Tigers keek. Dat zij hier volleyt, heeft zeker meegespeeld om naar Hermes te komen”, glimlacht Van Den Ouweland. “Het samenspelen voelt hier heel goed aan. Ook de speelsters zelf geven mekaar heel veel feedback.”

Jong

“Misschien ben ik niet de meest opvallende speelster op het veld. Zo krijg ik niet de volle prioriteit in het blok. Met mijn handen maak ik de subtiele punten. Maar ik heb op alle vlakken nog wel groeimogelijkheden. Vooral in receptie kan er meer perfectie komen. Ik heb in het algemeen ook nog meer een gevoel van zekerheid en volwassenheid nodig. Ik ben nog steeds pas 22, nog altijd jong”, beseft Van Den Ouweland.

Zaterdag bekampt Goele Van Den Ouweland bij Asterix haar ex-Gooik-jeugdcoach Kris Van Snick. “Met Michelbeke zag ik hem ook al enkele keren terug. Telkens zeggen we we dag tegen mekaar. Maar eens het spelletje begint, ligt de focus op het volley!” (PR)