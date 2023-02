Glenn Dendooven loodst Bevo B naar leidersplek: “Meisjes passen zich zonder problemen aan niveau aan”

Het seizoen is 12 wedstrijden ver in Nationale 3D en Bevo Beobank Roeselare B staat als promovendus knap aan de leiding. Ondertussen plaatsten de troepen van Glenn Dendooven zich ook voor de halve finale van de beker, waarin ze het mogen opnemen tegen … Bevo A.

‘Met 31 punten uit 12 wedstrijden staat Bevo Beobank Roeselare B met vijf punten voorsprong op Oudenaarde aan de leiding in Nationale 3D. “Dat we als promovendus zo goed zouden presteren, had ik nooit verwacht”, geeft trainer-coach Glenn Dendooven (31) toe.

“Ik wist dat ik over een heel talentvolle ploeg zou beschikken, maar niet vergeten dat een paar van die meisjes een aantal jaar geleden nog in Promo 4 speelden. Hoe zouden ze zich blijven ontwikkelen? Maar ze blijven zich jaar na jaar probleemloos aanpassen en pikten het niveau snel op. Als coach is het genieten als het zo draait.”

“Of we al bezig zijn met een eventuele titel? We hebben er uiteraard al over gepraat, want hoe staan de meisjes zelf tegenover een stap hogerop? In tweede nationale zijn er geen reservematchen meer en is er dus minder speelgelegenheid. Bovendien bestaat de kans erin dat enkele meisjes doorstromen naar onze huidige A-ploeg. Afwachten dus. En het seizoen is nog lang, er kan nog veel gebeuren. Tijdens de examenperiode lieten we ook al enkele steekjes vallen en de ploegen in deze reeks zijn enorm aan elkaar gewaagd.”

Zaterdag speelt Bevo B tegen Real Wetteren, op papier een haalbare kaart. Daarna is het een maand wachten op het volgende competitieduel, tegen nummer 2 Oudenaarde. Verre van ideaal dus… “Er zitten maar tien ploegen in onze reeks, waardoor er dus af en toe vrije weekends zijn. Dat ze nu net allemaal na elkaar vallen, is natuurlijk niet ideaal met het oog op de topper.”

“Gelukkig konden we ons zaterdag plaatsen voor de halve finale van de beker, die plaatsvindt op 3 maart, al was het nipt tegen Zwevezele. Zij speelden hun beste match van het seizoen en in de tweede set viel sterkhoudster Anouk Dobbenie bovendien geblesseerd uit. Maar de groep heeft zich goed herpakt en alsnog 2-3 gewonnen. Je merkte dat de honger groot was om de halve finale te halen, want daarin nemen we het op tegen onze eigen A-ploeg. We kijken er enorm naar uit om ons eens te testen tegen hen.”

(SM)

Zaterdag 11 februari om 16 uur: Bevo Roeselare B – Wetteren