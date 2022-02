Gilles Vandecaveye en Anshel Vereecke staan met Gent in bekerfinale: “Dit is een once in a lifetime”

Caruur Gent neemt het zondag op tegen Lindemans Aalst in de bekerfinale van het mannenvolleybal in het Sportpaleis in Antwerpen. Bij Caruur Gent spelen onder andere Bellegemnaar Gilles Vandecaveye en Menenaar Anshel Ver Eecke, twee West-Vlamingen.

Het bekerparcours van Caruur Gent is een sprookje. Op zijn weg naar de finale schakelde het onder meer topclub Decospan Menen uit. “Een topclub als Menen uitschakelen, geeft de ploeg veel vertrouwen”, zegt Anshel. “We moeten zondag proberen te genieten van die finale.”

Dat moeten jullie zeker doen, want met een zesde plek in de competitie konden jullie nog niet veel genieten. Hoe kijken jullie terug op het reguliere seizoen?

Anshel: “We hebben in een aantal matchen wat kansen laten liggen. Dat is ook het algemene gevoel dat overheerst bij de staff en de ganse ploeg. Als het heel spannend is, kunnen we het net niet afmaken. We hadden recht op meer in wedstrijden tegen topclubs als Maaseik of Menen.”

Gilles: “Het is jammer dat we het in sommige matchen net weggaven. Over het algemeen kijk ik positief terug op het seizoen, maar we konden nog meer punten gepakt hebben.”

En jullie persoonlijk seizoen?

Anshel: “Ik zette een aantal grote stappen, nadat ik terugkwam uit blessure. Ik voel dat ik week na week beter word, want ik werk hard. Al bij al blik ik terug op een goed seizoen.”

We zakken met een goed gevoel af naar Antwerpen

Gilles: “Aanvallend kon het bij mij wat beter, maar op andere vlakken was het in orde.”

Hoe zag het bekerparcours van Caruur Gent eruit?

Anshel: “In de kwartfinale schakelden we Tectum Achel uit. Daarna troffen we in de halve finales Decospan Menen, een absolute topclub in België. Over twee matchen wonnen we en dat geeft de ploeg veel vertrouwen voor de bekerfinale die zondag op het programma staat.”

Het feit dat er vorig weekend verloren werd met 0-3 tegen Maaseik zorgt dan niet voor een vertrouwensdip?

Anshel: “We speelden in die match twee goede sets, maar konden het niet afronden. Een goede wedstrijd spelen tegen een topclub als Maaseik, geeft vertrouwen ook al verloren we die match. Met het oog op een belangrijke wedstrijd, speel ik liever tegen een topclub dan tegen een ploeg waar je gemakkelijk van wint. Nu weten we wat we waard zijn.”

Gilles: “Zoals Anshel al zei, we speelden twee goede sets. Het was frustrerend, want we hadden zeker kansen om die sets te pakken. Deze wedstrijd was zo’n match waarin we het lieten liggen. Achteraf zie je wel dat we ons kunnen meten met een topclub als Maaseik. We zakken met een goed gevoel af naar Antwerpen.”

Het is de eerste keer dat Caruur Gent in een finale staat bij de mannen. Leeft dit op de club?

Anshel: “Zeker. Je merkt dit bij iedereen. Ze proberen er een groot evenement van te maken. Als speler zijnde, moeten we van die match genieten. Eens de wedstrijd begint, zullen we er alles aan doen om die te winnen.”

Gilles: “Het bestuur is heel enthousiast. Er wordt soms misschien te veel over de finale gesproken waardoor de nadruk op de andere competitiewedstrijden wat minder is. Een tweede finale voor Gent zal misschien niet voor meteen zijn. Een one in a life time gevoel dus.”

Wat verwacht je van de wedstrijd?

Gilles: “Ik heb een raar gevoel, want het is geen match zoals een ander. Bovendien is het Sportpaleis ook zeer groot en hoog. Een zaal kan veel doen. Eén iemand van onze ploeg speelde er nog maar in. Je dieptezicht in zo’n grote zaal is totaal anders dan bijvoorbeeld in onze zaal. Ik hoop op een wedstrijd waarin we ons niveau halen.”

Kunnen jullie rekenen op supporters?

Anshel: “In het begin hoorde ik dat er nog niet veel tickets verkocht over de toonbank gingen. De dames van Gent spelen ook de finale en misschien blijft er wat volk van hen zitten. Hoe meer volk, hoe beter.”

Gilles: “Mijn familie en beste vrienden zullen aanwezig zijn. Het is voor sommige artiesten al moeilijk om een Sportpaleis te vullen, maar we hopen dat er veel volleybalfans hun weg vinden naar Antwerpen.” (EC)