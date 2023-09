Gewijzigd Knack Roeselare B ambieert dit seizoen top drie

Knack Roeselare B begint aan het seizoen in tweede nationale B met heel wat nieuwe spelers én met een nieuwe hoofdtrainer. Na een goed vorig seizoen hoopt de ploeg om bij de bovenste drie te eindigen. “Als ik de voorbereiding met één woord moet omschrijven, noem ik het intensief”, opent middenman Nicolas Claeys (24) uit Lichtervelde. “Zo hopen we goed ingespeeld te geraken op elkaar. We hebben een nieuwe trainer en dat is altijd aanpassen. Ook is duidelijk gemaakt dat we dit seizoen een brede kern hebben met veel kwaliteit. Dat zorgt voor concurrentie en die voelt iedereen. De eisen liggen hoog.”

Zaterdag neemt Knack B het op tegen Lint. “Lint bewees al dat het een sterk team is. Ze wonnen in de Beker van België van Kortrijk en Maaseik B, waarvan wij onlangs nog verloren. We kijken uit naar deze wedstrijd en proberen met een goed gevoel naar hen te trekken. We hopen uiteraard sterk te starten en zo direct mee te draaien vanboven, maar we voelen dat we toch nog wat tijd nodig hebben om het gewenste spel te kunnen spelen. We doen er uiteraard alles aan om de wedstrijd naar ons toe te trekken.”

“Met een gedeelde tweede plaats vorig seizoen hopen we uiteraard minstens even goed te doen. Zeker een plaats in de top drie voelt aan als een gezonde ambitie. We hebben veel nieuwelingen, dus het is momenteel nog wennen aan elkaar. Ook de coach legt de lat hoog en stelt duidelijke eisen op training en wedstrijden. We willen in eerste instantie het gewenste type volleybal bereiken en een sterke thuisreputatie opbouwen. Als dat ons lukt, kunnen we winnen van iedereen.”

Knack B verloor in het tussenseizoen Simon Lemoine (Aalst), Seppe Catteeuw (Knack C) en Stijn Dejonckheere (pensioen). Trainer Dirk Courtens is nu de T2 van de jonge T1 Nyk Verhertbruggen. Nieuw zijn Joren Nagels (Tielt), Axel Decraemer (Zedelgem) en Knack C-spelers Matthijs Verhoyen, Wout Peirens en Tim Soenen. (RV)

Zaterdag 16 september om 20.30 uur: Lint A – Knack B.