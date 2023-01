Gerdy Geleyn, Champions League director Knack, voor cruciaal duel: “Naar Civitanova voor winst”

De Knack Volley-delegatie vertrekt maandagvoormiddag richting Italië waar woensdag de laatste wedstrijd in de poulefase van de European Champions League afgewerkt wordt tegen topploeg Civitanova. Na die match volgt er sowieso rekenwerk over de Europese toekomst van Knack.

Reisleider is Champions League Director Gerdy Geleyn, die er tot de terugkeer op Schiervelde over moet waken dat het gezelschap niets te kort komt. “En dat kan soms hectisch worden zoals vorig seizoen in Bulgarije. Ik moest er zelfs tussenkomen over de maaltijden die wij voorgezet kregen. Dat zal alvast in Italië het geval niet zijn. Maar er kunnen zich soms wel praktische problemen voordoen of zaken niet lopen zoals de CEV-procedure voorschrijft.”

Bij winst zeker tweede

Hij kijkt alvast voor ons vooruit naar de diverse mogelijkheden afhankelijk van de resultaten van die laatste speeldag. “Ik bekeek het samen met mijn voorganger bij Knack Guido Declercq die binnen ons organigram nog steeds adviseur is wat het Europese luik van Knack betreft de diverse mogelijkheden. Knack wordt altijd tweede in de poule als Tours, dat thuis Benfica ontvangt, niet beter doet dan wij. Bij eigen winst zijn wij sowieso tweede in de poule, want dan tellen wij vier overwinningen en kan Tours ons zelfs bij winst tegen Benfica niet meer passeren. Het aantal zeges is het eerste criterium om de plaatsen in de poule aan te wijzen. Verliezen wij en wint Tours tegen Benfica, dan tellen wij beiden drie overwinningen, maar Tours telt dan meer punten en wordt tweede.”

Knack kan evenwel ook als beste derde verdergaan in de Champions League. “Dan moet er evenwel ook gekeken worden naar de resultaten van de andere poules. Meer bepaald Poule B waar zowel Zawiercie als Berlijn al drie overwinningen tellen. Wij zijn beste derde als wij bij verlies zelf één wedstrijdpunt halen via een vijfsetter én als de confrontatie Berlijn – Zawiercie niet in een vijfsetter resulteert.”

Knack vs Maaseik?

In de play-offs spelen de vijf tweedes en beste derde in het knock-outsysteem voor de drie resterende plaatsen in de kwartfinales, samen met de vijf reekswinnaars. De verliezers zijn Europees uitgeschakeld. “Dat is dan toch wel zuur. De vier andere derdes gaan verder in de CEV Cup. Wordt Knack geen tweede noch beste derde dan verkast het naar die tweede Europese beker. En is het altijd tweede beste derde. Wat betekent dat het in de kwartfinale van de CEV Cup belandt. En daarin neemt die tweede beste derde het op tegen de winnaar van de dubbele ontmoeting Maaseik – Budejovice. Maaseik won de heenwedstrijd met 3-1 in eigen huis, ook al woensdag wordt de terugwedstrijd bij Budejovice afgewerkt. Het zit er dus dik in dat wij nu ook een dubbele Knack-Maaseik op ons bord krijgen in de Europese competitie.”

CL geeft prestige

Is winnen bij Civitanova wel een realistische prognose? “Als je het puur cijfermatig bekijkt, dan winnen wij niet in Italië en wint Tours altijd van Benfica. Gelukkig is sport geen exacte wetenschap. Zo is Civitanova al zeker van de poulezege én plaatsing voor de kwartfinales. Geven zij er de voorkeur aan om de talentvolle wisselspelers Europese ervaring te laten opdoen? Vergeet niet dat wij thuis maar heel nipt van een wedstrijdpunt verstoken bleven nadat wij zowel de derde als vierde beurt maar met het kleinste verschil verloren. En Tours moet nog altijd winnen van Benfica dat zich wel dubbel zal plooien om niet zonder zege van het Europese toneel te verdwijnen.”

Met de rem op?

Na de ontgoochelende 0-3-openingsnederlaag tegen Tours werd al gesuggereerd dat Knack misschien beter af zou zijn met een verder Europees avontuur in de CEV Cup. Zal Knack met de rem op spelen in Italië? “Dat geloof ik nooit. Je komt als speler altijd op het terrein met de motivatie om te winnen. Zelfs tegen een op papier moeilijke tegenstander. De sportieve eer speelt mee bij elke speler. Als wij winnen, gaan wij een ronde verder. En dat in de hoogst gewaardeerde Europese competitie. Dat geeft de club altijd meer prestige.”

Zaterdag 21 januari om 20.30 uur: Lindemans Aalst – Knack Volley.

Woensdag 25 januari om 20 uur: Civitanova – Knack Volley.