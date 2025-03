Geloof in de titelfinale groeit bij Darta Bevo Liga

In de hoogste damesreeks is de Play Off Champion aan de vierde van tien speeldagen toe. Toch lijkt de strijd om de twee finaleplaatsen zich toe te spitsen op drie ploegen. Zaterdag ontvangt Darta Bevo leider Tchalou in de Tomabelhal. Bij volle winst wipt Darta Bevo over de Walen.

Tchalou leidt met 28 punten, Asterix Bevo Beveren is tweede met 27 punten, Darta Bevo derde met 26 punten. Het vierde geklasseerde Oudegem telt driepunten minder dan Bevo.

Darta Bevo dat regulier kampioen werd, opende de Play Off in mineur met een bellenederlaag bij Gent. “Dat belleverlies in Gent was een gemiste start”, blikt trainer-coach Bram Van den hove terug. “Bij Beveren herpakten wij ons, maar verder dan de aansluitingsset kwamen wij niet. Al kan dat nog als een normale uitslag beschouwd worden. Dat wij in onze eerste thuiswedstrijd Charleroi in drie sets in het verlies speelden, gaf ons een boost. Want wij verloren dit seizoen, in beker en competitie, al drie keer van Charleroi.”

“Door de bekerfinale was er vorig weekend geen competitie. Wij hadden dus twee weken om de clash tegen Tchalou voor te bereiden. Tchalou is een heel ambitieus team dat liever dit seizoen al kampioen wordt dan de volgende competitie. In de reguliere competitie verloren wij er in het seizoenbegin in drie sets. In de terugronde speelden wij een sterke wedstrijd en hielden de zege in vier sets in de Tomabelhal. Ik voel dat de groep met hoge verwachtingen naar de wedstrijd van zaterdag toeleeft. In de eigen Tomabelhal komt onze manier van spelen het best tot zijn recht en kunnen wij nog iets meer. Als wij volle puntenwinst meegraaien doen wij haasje over naar de tweede stek. Mijn speelsters willen graag die titelfinale spelen en winnen tegen Tchalou.”

Ondertussen wordt er werk gemaakt van de uitbouw van de ploeg voor volgend seizoen. “Alles ligt zo goed als vast. Maar het is nog te vroeg om alles wat speelsters betreft te communiceren. Wat je wel mag opschrijven is dat er met Otto Rosseel nog een trainer surplus bijkomt. Hij is momenteel in Tielt actief en was ook jeugdtrainer bij Knack. Dat moet ons volgend seizoen toelaten nog meer gespecifieerd en in persoonlijke benadering te trainen.”

Maar eerst is er zaterdag die belangrijke wedstrijd tegen leider Tchalou. (RBD)

Zaterdag 8 maart om 20.30 uur: Darta Bevo Roeselare – Capitalatwork Tchalou.