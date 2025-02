Frederik Carrein neemt na één jaar afscheid bij Vlamvo

Vlamvo Vlamertinge moet op zoek naar een nieuwe trainer voor de A-ploeg. Frederik Carrein stopt na één seizoen, omdat het niet langer combineerbaar is met zijn professionele carrière. Hij wil graag nog in schoonheid afscheid nemen.

Frederik Carrein zag zijn ploeg afgelopen weekend een punt afsnoepen van koploper Lint. “De voorbije twee matchen troffen we de eerste en de tweede uit het klassement. In de heenronde leverden die ontmoetingen nul punten op, nu konden we er twee pakken”, weet Frederik. “Als je weet dat we de voorbije weken niet compleet waren op training door de examens en tegen Lint enkele speelsters misten door skireis, dan mogen we best tevreden zijn. Er schoven enkele meisjes van de B-ploeg door en die lieten zich positief opmerken.”

Zaterdag volgt een trip naar Roeselare. “Thuis was het een dubbeltje op zijn kant en wonnen we nipt met 3-2. Wellicht zijn we weer compleet, want de skiërs keren terug. Roeselare is een van de minder verre verplaatsingen, maar het is net iets te ver om van een echte derby te spreken. Een topper is het wel, want de inzet is de derde plaats.”

Na Roeselare volgen er voor Vlamertinge, dat nu vierde staat met 28 punten uit 15 matchen, enkel nog ploegen die onder Vlamvo gerangschikt staan. “Dat wil niet zeggen dat we zomaar alles zullen winnen. Veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd. In elke ploeg schuilt er veel kwaliteit. Ons doel voor het seizoen was de top zes, nu mikken we op de eerste vier”, aldus de Lendeledenaar, die overall tevreden is over zijn debuutjaar in Vlamertinge. “Het is een fijne groep om mee te werken. In bepaalde wedstrijden kwamen we al achter, maar keerden we nog sterk terug. Er is dus zeker vechtlust aanwezig. Bovendien kan je hier de vruchten plukken van een kwalitatieve jeugdopleiding. Een tweede seizoen bij Vlamvo zal er helaas niet in zitten. De combinatie met mijn job maakt het niet langer haalbaar. Het is met spijt in het hart, want ik ben hier echt graag. Ik moet echter een keuze maken en ik wil geen half werk doen. Het trainerschap was niet langer ontspanning, maar een inspanning. Hopelijk kunnen we nog in schoonheid eindigen met een mooie eindnotering in de competitie. Daarnaast zijn we nog in de beker actief, met een halve finale op 9 maart tegen Waregem uit Nationale 3.” (API)

Zaterdag 15 februari om 16 uur: Darta Bevo Roeselare B Vlamvo Vlamertinge A.