Fransman Maxime Capet naar VT Menen

Vicekampioen Decospan Volley Menen heeft Maxime Capet aangetrokken. De 24-jarige Franse hoekspeler komt over van AS Illac Volley (Pro B).

Capet speelde tot dusver alleen in eigen land (bij Tourcoing, Tours en AS Illac Volley). Voor de 24-jarige Fransman wordt het dus de eerste buitenlandse ervaring. Bij Tourcoing speelde hij trouwens nog samen met oude bekenden Julien Lemay en Quentin Schouteten. Hij woont ook net over de grens. “Ik kan niet wachten om bij Menen aan de slag te gaan”, liet Maxime al in een eerste reactie weten via sociale media.

Met zijn 2m01 wordt Capet op de hoek niet alleen aanvallend maar ook blokkerend een belangrijke pion in het team van Frank Depestele. Dat zal hij in eerste instantie voor één jaar doen.

Capet komt uit een volleybalfamilie. Zijn vader Laurent was een gevreesde opposite bij Tourcoing en broer Alexandre is ook een profspeler in Frankrijk. Zijn nonkel Nicolas was een behendige receptie-hoekspeler bij Tours en Ajaccio.

Max – zijn roepnaam – zal moeten proberen om het vertrek van Rotty of Plaskie op te vangen. Decospan zoekt nog een extra stevige hoekspeler om de rangen te versterken. (MPM)