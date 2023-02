Fran Geldof vindt haar plaats bij Sportiva A: “We hebben dit seizoen al veel geleerd in deze sterke reeks”

De pas 16-jarige Fran Geldof maakt de voorbije weken indruk als stand-in voor de geblesseerde Stefanie Pollet. Dat de degradatie voor Sportiva Langemark nog moeilijk te vermijden is, deert het jonge talent niet. “We willen het seizoen vooral in schoonheid eindigen.”

Kapitein en vaste passeur Stefanie Pollet viel na Nieuwjaar geblesseerd uit. Voor coach Dieter Decramer het uitgelezen moment om de beloftevolle Fran Geldof in de ploeg te brengen. “Na de onvermijdelijke zenuwen in de eerste match heb ik ondertussen wel al mijn plaats gevonden”, opent Fran Geldof.

“Ik kwam vorig seizoen nog voor de U17 uit, het niveauverschil met Promo 1 is niet te onderschatten. Het gaat veel sneller en de tegenstanders beschikken over veel meer kracht en ervaring. Voor mij is dit wel een uitgelezen kans om me te ontwikkelen als volleybalster. Ik krijg veel tips van de ploegmaats en hoop het seizoen met de ploeg in schoonheid te eindigen.”

Met een achterstand van tien punten op VKt Torhout, de tegenstander van komend weekend, lijkt de degradatie naar Promo 2 voor Sportiva stilaan onafwendbaar. “Het is niet dat we slecht spelen, maar we slagen er niet in om de matchen op de beslissende punten af te maken”, gaat Fran Geldof verder. “De match van vorig weekend tegen Vlamvo Vlamertinge B was daar een mooi voorbeeld van. In de vierde set kregen we liefst vier matchballen. Ondanks onze sterke prestatie lieten we die telkens liggen en dan kwamen we er in de tiebreak niet meer aan te pas.”

Vaste waarde

“Zaterdag staan we tegenover VKt Torhout. Als we ons niveau van vorig weekend kunnen doortrekken, moeten we weer eens van de overwinning kunnen proeven. We hebben dit seizoen al veel geleerd in deze sterke reeks, een mooi slot van het seizoen kan ons alleen maar sterker maken naar volgend jaar toe”, besluit de Bikschootse, die graag wil uitgroeien tot een vaste waarde in de A-ploeg van Sportiva Langemark.

(TVI/foto MG)

Zaterdag 18 februari om 19.30 uur: Sportiva Langemark A – VKt Torhout B