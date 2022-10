Filip Krul (Pervol Ruiselede dames A): “Onbevangen spelen tegen de leider”

In Promo 1 neemt promovendus Pervol Ruiselede het op tegen de leider in het klassement Poperinge. Trainer Filip Krul spreekt van een moeilijke seizoenstart, maar ziet zijn ploeg elke week beter worden en mikt op een plaats in de middenmoot.

“Het seizoen is voor ons moeilijk begonnen”, weet coach Filip Krul (51) uit Roeselare die aan zijn eerste seizoen toe is bij de Dames van Pervol Ruiselede. “Eigenlijk al moeilijk nog voor het seizoen begon. Twee dames moesten om medische redenen stoppen met volleyballen en we hebben noodgedwongen twee meisjes van de U17 naar ons moeten overhevelen.”

“Afgelopen weekend tegen Oostende was het een heel aarzelende start van ons waar we de fouten opstapelden. In de derde set bracht ik Clarice De Lodder en Nelle Vandenbroucke in en zij brachten gelukkig terug schwung in de ploeg en we konden alsnog de wedstrijd naar onze kant trekken. We zijn een ploeg waar iedereen in de basis kan spelen, maar het zal iedere week knokken worden. Zeker ook komend weekend. Tegen Poperinge A, de eerste in de stand, zal het een moeilijke wedstrijd worden als promovendus. Het wordt voor ons dus wel onbevangen spelen en elke set zonder stress aanvangen.”

“Na het overgaan naar Promo 1 en door het wegvallen van twee hoekrecepties zal een plaats in de middenmoot een mooie prestatie zijn voor onze ploeg dit seizoen. Dat lijkt mij een goede ambitie om na te streven. Iedere week zie ik dat het beter gaat als ploeg, maar soms kan een positievere mindset wel wonderen doen.”

“Momenteel missen we nog even Evi De Baets. zij sukkelt nog een beetje met een opgelopen enkelblessure. Voor de rest kunnen we op iedereen rekenen om het zaterdag op te nemen tegen leider Poperinge.” (RV)