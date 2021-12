Fien Schroeder staat met Damesvolley Waregem voor druk weekend: “Drang om beker te winnen groot”

Huidig bekerhouder Damesvolley Waregem A staat dit weekend voor een dubbele confrontatie in de beker. Vrijdagavond trekt de ploeg van Fien Schroeder naar de leider in Promo 1, Elckerlyc Zwevezele A voor de West-Vlaamse beker. Zondagnamiddag gaat het team richting VC ST.Janskring Herentals in het teken van de Vlaamse beker.

Damesvolley Waregem zag de twee laatste competitiewedstrijden uitgesteld wegens enkele coronagevallen. “Ik denk dat deze noodgedwongen rust geen nadeel hoeft te betekenen”, vertelt de 18-jarige Fien Schroeder.

“We hadden enkele geblesseerden waardoor het on hold zetten goed was. We hebben immers een zwaar weekend voor de boeg. Vrijdag kruisen we de degens met competitieleider Zwevezele, de ploeg die we over de knie legden in de laatste bekerfinale. Toen was dat in De Haan op neutraal terrein, nu in hun zaal. Ik denk dat ondanks dat ze het klassement aanvoeren in Promo 1, we ze kunnen verslaan. In de competitie moesten we onze meerdere in hen herkennen, maar de beker is een ander verhaal. Als je verliest is het gedaan. De drang om te winnen is dan veel groter. Tegen Zwevezele krijgen we altijd spannende partijen. We zijn aan elkaar gewaagd.”

Ook met de U19 komt Fien in actie. “Zaterdag krijgen we VC Packo Zedelgem als tegenstander voorgeschoteld”, gaat de Anzegemse verder.

“Ik verwacht dat we hier aan het langste eind kunnen trekken. Het zal aftasten worden tegen een ploeg die voor mij onbekend is. Ook hier willen we zover mogelijk komen.”

In nationale reeks spelen zou heel leuk zijn, het liefst met Waregem natuurlijk

Blessures

Zondag trekt Waregem naar VC ST.Janskring Herentals. In de vorige ronde schakelde Waregem Klein Brabant Puurs uit met 3-0. “Herentals is tevens een team dat in Promo 1 uitkomt. Voor ons een onbekende tegenstander waar we ons eigen spel moeten tegen tentoonspreiden. Het blijft koffiedik kijken wat het wordt.”

Waregem staat momenteel op de zevende plaats in de competitie. “Sommige ploegen zoals Kerdavo Avelgem en Bevo Beobank Roeselare zijn heel goed. Maar tegen andere tegenstanders zoals Volley Team Brugge zat er meer in dan de 2-3 verliescijfers. We zijn niet altijd voltallig door blessures, en hebben niet op elke positie een vervanger.”

“De middenmoot is dit seizoen ons deel denk ik. Mijn persoonlijke ambities? Ik zou heel graag kampioen spelen. In een nationale reeks spelen zou heel leuk zijn. Het liefst met Waregem natuurlijk”, besluit Fien Schroeder. (ELD)