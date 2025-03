Feest bij volleybalclub Gistel-Oudenburg: eerste zege in jaren voor de U17

Feest bij volleybalclub VCGO, want de jongens van de -17-jarigen pakten voor het eerst in twee jaar een verdiende zege. Dit was bovendien tegen grootmacht Roeselare. Coach Katelijne is dan ook bijzonder trots.

De spelersgroep van nu is grotendeels dezelfde gebleven sinds de U13. In hun eerste seizoen toen wonnen ze één of twee matchen, maar toen legde de coronacrisis alles stil. Toen de groep doorgroeide naar de U15 won die één wedstrijd. En onlangs pakte de enthousiaste bende van coach Katelijne Bullynck eindelijk nog eens een overwinning: na een spannende ontknoping werd het 3-2 tegen Roeselare D. Een pluim op de hoed van Leander Piers, Conner Desmedt, Delano Huwel, Ryan Zwaenepoel, Gohan Licoudis, Thias Delaere, Pieter-Jan Mees, Sem Mariën, Sam Andries, Ruben Van Eecke en Bas Mariën.

“Het karakter dat de jongens hebben getoond is ongelooflijk”

“Ik coach de jongens nu al twee jaar. In al die tijd is dit hun eerste overwinning. Dit is ongelooflijk, bijzonder en ja, zelfs emotioneel. Bart Mariën van onze seniorenploeg, met wie we een goeie tandem vormen, kon net als ik met zijn geluk geen blijf”, glundert Katelijne.

Enthousiasme

“Ik kan niet stoppen met over deze prestatie te spreken. Het karakter dat de jongens hebben getoond, is ongelooflijk. Week na week gingen ze de boot in, maar elke training weer staan ze met enorm veel enthousiasme en goesting op het trainingsveld. Dit is een super spelers- én vriendengroep. Kijk, we spelen onder meer tegen clubs als Menen en Roeselare. Dat zijn teams met nationale uitstraling, grote budgetten en een ruime poel om uit te rekruteren. Wij zijn een relatief kleine club en in onze regio is volleybal helaas en onterecht niet de populairste sport. Als je dan een mooi sportief succes boekt, mag dit dubbel en dik in de verf worden gezet.”

Wie de spelers wil aanmoedigen of zelf komen spelen, kan elke maandag (19.30-21 uur) of vrijdag (19-20.30 uur) terecht in sporthal Zomerloos. Tegen Zedelgem (22 maart, 11 uur) en Menen (5 april, 11 uur), allemaal op verplaatsing. Nog positief: volgend jaar zal VCGO zowel een U13-, U15- als U17-ploeg tellen. “Een onverhoopt succes voor een club als de onze”, besluit Katelijne.