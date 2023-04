Favoriet Waregem redt het nipt in een spannende finale van Poperinge

De eerste bekerfinale voor provinciale ploegen ging tussen Damesvolley Waregem en Beaphar Poperinge., beiden uit promo 1. Waregem staat aan de kop van het klassement en heeft uitzicht op de titel al kan Avelgem ook nog roet in het eten strooien. Poperinge kan nog derde eindigen.

De zenuwen gierden bij beide teams door de kelen wat resulteerde in een gelijkopgaande wedstrijd met aan beide kanten foutjes aan het net. Het was Poperinge die het hoofd het koelst kon houden en toen Fien Deryckere een ace sloeg bij 16-19 was dat het sein voor een time-out bij Waregem. Dit bracht niet veel zoden aan de dijk want Poperinge liep uit tot 17-21. Bij 19-24 mag Judith Van Criekinge serveren voor de set. De Waregemse receptie gaat volledig de mist in en de eerste set is binnen voor Poperinge. Is de eerste stunt van de middag in de maak?

Aanvankelijk zelfde spelbeeld in de tweede set maar nu trok Waregem het spel naar zich toe en maakte een kloofje (7-4). Vooral de opslagdruk van Fien Schroeder, opposite van Waregem maakte indruk. Nu vallen de foutjes aan de Poperingse kant en loopt Waregem verder uit (12-7), daarbij kwam Waregem ook nog goed weg met twee ballen op de lijn die uit werden gegeven door de scheids. Poperinge was duidelijk van slag en onderging nu het spel. Bij 24-16 ging de Waregemse receptie in de fout en stonden de bordjes terug gelijk.

Set drie was duidelijk in evenwicht. Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe tot 8-8. Maar dan zette Waregem een tussensprintje in en stond het plots 12-8, tijd voor een time-out van coach Piazzeta. Deze bracht niet onmiddellijk soelaas en Waregem bleef zijn voorsprong behouden tot 18-12. Bij Poperinge sloeg de vermoeidheid duidelijk toe en vond men niet meer de weg rond het blok van Waregem. Het duo Schroeder-Van Assche counterde lustig en de eerste setbal bij 24-16 was de juiste. Van 0-1 ging het in gestrekte draf naar 2-1, een stunt is ver weg.

De preek van coach Piazzeta heeft in set drie duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Een herboren Poperinge loopt vlotjes 6-12 uit, maar dan is daar opnieuw die Waregemse opslagdruk waar de receptie heel veel last van heeft. Waregem sluipt op zijn kousenvoeten terug dichterbij (13-13). Poperinge blijft aanklampen en loopt terug 2 puntjes uit tot 19-21. De eerste setbal van Poperinge wordt nog gered door een aanval van Jolien Van Assche die via het blok buiten klopt. Maar het is Fien Schreuder die de tweede setbal mist en ruim buitenslaat. Een belle moet de beslissing brengen.

Een vijfde set is meestal een dubbeltje op zijn kant en deze maal zag het ernaar uit dat dit in het voordeel van Waregem ging uitdraaien. Ze liepen snel 5-1 uit en je zag de vertwijfeling groeien in de ogen van Poperinge. De mooie gouden haarlinten ten spijt, kwam het niet meer goed voor blauw-zwarte formatie. Bij 14-8 mocht Waregem zijn eerste setbal serveren en het was meteen de goede. Poperinge mocht het terrein met opgeheven hoofd verlaten maar de beker verhuist naar Waregem.