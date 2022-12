Fara Huwaert aan de leiding met Bevo B: “Seizoen is nu al geslaagd”

Bevo Beobank Roeselare B heeft zijn debuut in derde nationale niet gemist. Na zeven wedstrijden staat het alleen aan de leiding in de D-reeks.

“We waren zonder verwachtingen aan het nieuwe seizoen begonnen en hoopten op een rustig seizoen in de middenmoot. Dat we nu aan de leiding zouden staan, hadden we dus totaal niet verwacht”, zegt kapitein Fara Huwaert (21). “Het verschil met vorig seizoen? Er zijn heel wat talentvolle jonkies bij gekomen en we hebben met Glenn Dendooven een nieuwe coach. Daardoor begon iedereen met een frisse geest en nieuwe motivatie aan deze uitdaging in een hogere reeks. Of het verschil met Promo 1 groot is? Je kan je weinig zwakke momenten veroorloven, want die worden meteen afgestraft. Dat is iets waarin we nog wat kunnen verbeteren.”

Vorig weekend won Bevo B met 3-1 van JTV Dero Zele-Berlare A, maar Fara houdt er een dubbel gevoel aan over. “In de vierde set stonden we 22-23 achter toen de libero van de tegenstander haar kruisbanden scheurde. Dat was een beslissend moment in de match. In een kille sfeer hebben we die set en de match naar ons toegetrokken, maar voor hetzelfde geld was het 2-2 geworden in plaats van 3-1. Het was dus geen leuke zege”, aldus de passeur.

Verre verplaatsingen

Zondag moet Bevo B op bezoek bij rode lantaarn Promo Volley Basecles. “We kennen die ploeg niet, maar we mogen hen zeker niet onderschatten omdat ze laatste staan. Die verre verplaatsingen zijn inderdaad ook een groot verschil met Promo 1, maar dat nemen we er met plezier bij. En we hebben geluk dat er heel wat ploegen uit de streek in deze reeks zitten. We moeten dus niet elke week lang in de wagen zitten. Wanneer we tevreden zullen zijn van het seizoen? Dat zijn we nu al. Of we de titel pakken of vierde eindigen, het voornaamste is dat we als team progressie blijven boeken.” (SM)

Zondag 4 december om 18 uur: Volley Basecles – Bevo B.