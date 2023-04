Fans stromen toe, Knack Volley start opwarming en team Modena is gearriveerd in spelersbus van KV Kortrijk

Met nog een uur te gaan loopt de Expo in Roeselare aardig vol voor de beslissende match in CEV Cup finale. Ook de supporters beginnen al hun weg te zoeken naar de Tomabelhal. Die is voor deze match uitgebreid met heel wat gelegenheidszit- en standplaatsen.

De ogenschijnlijk ontspannen spelers van Knack Volley zijn met wat spielerei hun opwarming al begonnen. De mannen van Modena werden even voor 19 uur op Schiervelde afgezet door de spelersbus van KV Kortrijk die hun korte trip van het Mercure Hotel naar de sportzaal verzorgde, zij maakten wat later hun opwachting.

Seppe Rotty is fit voor de dienst

Het zal ook uitkijken zijn of setter Bruno Rezende van Modena (top)fit is, afgelopen weekend blesseerde hij zich immers toen hij op de tafel van de officials terecht kwam in een competitieduel.

Bij Knack Volley warmt Seppe Rotty ondertussen ook vlot op, de receptie-hoekspeler viel vorig week uit met een ontwrichte pink. Een euvel dat ondertussen al onder controle is. Een rondootje shotten met de volleybal, het hoort ook tot het opwarmingsritueel van de Knack-spelers.