“Europese campagne van net niet”: Knack Volley laat verder Europees volleybal wegglippen in Polen

Knack Volley leek in de slotwedstrijd van de groepsfase in de Champions League bij het Poolse Kedzierzyn op weg naar nieuw Europees stuntwerk, want het kwam dominerend 0-2 in sets voor. Maar de thuisploeg bleef met 27-25 in de wedstrijd en won uiteindelijk de match in de belle met 3-2. Daardoor eindigt Knack Volley als laatste in de groep en is het Europees uitgeschakeld.

Op de slotdag moest in groep A van de Champions League alles nog beslist worden. Ankara was met vijf overwinningen wel al zeker van de groepszege, maar voor de tweede en derde plaats, die verder Europees volleybal inhielden, moest alles op die laatste speeldag beslecht worden. Piraeus verloor bij Ankara in drie sets, wat hen op twee zeges hield, Kedzierzyn had ook al twee zeges en Knack telde één overwinning.

Knappe start

Bij Roeselaarse winst werd Knack tweede of derde. Het team geloofde ook in zijn winstkansen en controleerde de partij in de eerste sets. Knack dat beter stopte, snediger afwerkte en serverend scoorde kon bij 11-11 in de openingsset een vierpuntenkloof slaan die zelfs tot 15-21uitgediept werd om met 22-25 eerste deelwinst in te schrijven. Het Poolse publiek werd er stil bij. Temeer Knack Volley een inleidende 6-3 in de eerste herneming vlot wegwerkte om bij 18-19 blokkend en serverend, Rotty leverde drie servicepunten op rij af, met 19-25 te verdubbelen.

In set drie kon Roeselare constant enkele bonuspunten op het bord houden tot 17-18 om in een prangend setslot, zonder zelf op setpunt te komen, met 27-25 te verliezen. Mee door een groeiende Roeselaarse foutenlast kon Kedzierzyn met 25-16 gemakkelijk de belle afdwingen om daarin bij 11-11 het verschil te maken naar 15-12. Knack meteen laatste in de groep met zes punten. Of evenveel als Piraeus dat wel twee wedstrijden won en dat gaf de doorslag voor de derde stek.

Net niet

Of dit dan een compleet mislukte Europese campagne is? “Zeker niet”, zegt voorzitter Rik Vervisch. “Maar het zit in het DNA van Knack dat wij elk jaar beter willen doen. In mijn maidenjaar als voorzitter werd ik wel echt verwend met titel, beker én een Europese finale. In zoverre men mij van diverse kanten voorspelde dat het moeilijk te evenaren zou zijn. Wij eindigen nu als laatste van de groep, maar wij speelden heel goede wedstrijden. Het werd evenwel diverse keer het verhaal van net niet. Zowel in de thuiswedstrijd tegen Ankara waarin wij 1-3 verliezen, waarvan twee sets maar met het kleinste verschil. Of in Turkije waar wij ook 1-2 voor komen om met 18-16 de belle te verliezen.”

“Positief is vaststelling dat onze ploeg nog altijd zijn plek heeft in het Europees topvolleybal”

“In de thuiswedstrijd tegen Kedzierzyn kamen wij ook 2-1 voor, maar verloren in de belle. En nu dus die 0-2 nog in set drie met het kleinste verschil uit handen geven. Eigenlijk speelden wij maar één wedstrijd niet op ons niveau, de terugwedstrijd tegen Piraeus waarin wij 0-3 verloren. Europees is dat dus dodelijk.”

“Uiteraard overheerste direct na de wedstrijd ontgoocheling, omdat het Europese verhaal meteen afgesloten is. Positief is dan wel de vaststelling dat onze ploeg met de oudere ervaren spelers nog altijd zijn plaats heeft in het Europees topvolleybal. En waarbij vooral ook onze jongeren Rotty en Plaskie zich konden ontwikkelen én manifesteren tussen al dat volleybalgeweld. Wij waren in een heel moeilijke poule dicht bij kwalificatie.”

“Wij willen verder bouwen aan een ploeg die Europees nog heel wat te betekenen heeft. Er staan nog jongeren klaar om door te stoten. Vandaar ook dat coach Steven Vanmedegael verder mee wil in onze ambities en al voor drie seizoenen bijtekende.”

Op naar de beker

“Het Europees verhaal is voor dit seizoen afgerond en de spelers moeten nu rap de knop omdraaien, de ontgoocheling en frustraties van deze eliminatie van zich afvegen. Vanaf nu moet de groep zich richten op de nationale competitie en de bekerfinale die er rap aankomt. Door de Olympische Spelen moet alles tegen eind april afgewerkt zijn. De wedstrijden komen er nu dus in sneltempo aan. Met een eerste hoogtepunt de bekerfinale van zaterdag 10 februari. Daar moeten wij weer op ons sterkst staan. En hopelijk met weer een heuse Blue Wall als ruggensteun.”

Voor die bekerfinale kunnen er overigens via de website van Knack Volley al verschillende supportersarrangementen geboekt worden.

Zaterdag 20 januari om 20.30 uur: Tectum Achel – Knack Roeselare.

Woensdag 24 januari om 20.30 uur: Knack Roeselare – Volley Guibertin.