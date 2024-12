Erik Siksna en Brendan Mills, Canadese volleybaltalenten bij Knack Roeselare: “We ambiëren een profloopbaan”

Bij Knack Roeselare horen er twee jonge Canadese volleybaltalenten. Zij maakten de oversteek van de Canadese University-competitie naar Roeselare, want ze ambiëren een profsportloopbaan. Aangezien Knack en coach Steven Vanmedegael een watermerk maken van een sterke opleiding van gemotiveerde jongeren willen zij die ambitie bij de landskampioen vormgeven.

De 23-jarige en 1,98 meter grote Erik Siksna is een receptie/hoek die vanaf de seizoensvoorbereiding present is. Brendan Mills, 21 jaar jong en 2,01 meter groot, kwam Knack in oktober als opposite vervoegen. Siksna speelde de jongste twee seizoenen voor de Queens University Golden Gaels, Brendan Mills kwam uit voor de McMaster University. En die twee teams verhouden zich tot elkaar als een Knack en Maaseik in dit volleyballand. Maar hoe kwamen zij bij Knack terecht? “Ik beoefen al vanaf mijn twaalfde volleybal, waar ik eerder ook ijshockey en basketbal speelde”, opent Siksna. “Je droomt dan niet direct om profsporter te worden. Maar naarmate ik het volleybal evenwel beter begreep en speelde ik kon als jeugdspeler een jaar profiteren van het National Excellence Program van Team Canada groeide de ambitie om profsporter te worden. Dat kon moeilijk in Canada en een oversteek naar het oude continent was aangewezen. Via Wout Wijsmans kwam ik in contact met Knack. Ik kon er een contract van twee seizoenen plus optie voor een derde seizoen onderschrijven.” Brendan Mills kwam pas in oktober in Roeselare toe, want de verbreking van het contract met de Mexicaan Gonzalez moest eerst geregeld worden. “Ik kende in Canada een sterk seizoen en speelde ook een verdienstelijk WK. Die prestaties trokken mijn persoonlijke ambities op en mijn manager mocht uitkijken naar een ploeg in Europa. De eerste contacten verliepen vlot en resulteerden in een overeenkomst die in principe voor dit seizoen geldt.”

Tactisch sterker

Maar wat zijn nu de verschillen met het volleybal in Canada? “In Canada wordt het volleybal veel atletischer benaderd, de grootste nadruk ligt op kracht en poweraanvallen. Bij Roeselare en Europees wordt er tactisch veel sterker gespeeld en dat vergde toch een serieuze aanpassing”, stelt Siksna. “Dat heeft ook zijn gevolg op training”, vult Mills direct aan. “Dat tactisch overschakelen en inoefenen van de diverse systemen gebeurt nu ook eenmaal tijdens de trainingssessies. Je moet er constant met het kopje bijblijven of je kunt niet meer volgen.” Die noodzakelijke aanpassing plus enkele fysieke ongemakken maakten dat zowel Erik Siksna noch Brendan Mills tot nu toe geen basisplaats konden afdwingen. Zorgde dat niet voor enige frustratie? Siksna kreeg wel in de recente CL-match in het Poolse Zawiercie volle speelgelegenheid. “Volleybal is een ploegsport en een team bestaat uit een twaalftal spelers. Als speler is het je job om op training altijd het beste van jezelf te geven. Met als doel de ploeg in zijn totaliteit sterker te maken. Of dat het geval is als wisselspeler of zogenaamde basisspeler maakt niet zoveel uit. Het eigen niveau zo hoog mogelijk stellen om de ploeg te helpen, is de motivatie van elke training.” Brendan Mils kwam pas later in Roeselare aan. “Ik miste dus de voorbereiding en dat maakte het me wel even moeilijk om op training te volgen. Ik kan nog heel wat progressie maken en dan zien wij wel waar dit mij brengt. Deze overstap was een opportuniteit en ik beklaag me die zeker niet.”

Oorlogsverleden

Voor beide spelers vormde de kleinschaligheid van België dan wel een curiositeit, zegt Brendan Mills. “Dat ik weg was van mijn familie was niet nieuw, want ik leefde al zelfstandig aan de University. Wel apart dat wij voor de Belgische competitie eigenlijk nooit meerdaagse verplaatsingen hebben. In Canada was dat omzeggens voor elke wedstrijd het geval. Ik kijk wel al uit naar de komst van mijn ouders binnen enkele weken. Daarbij zal een bezoek aan Ieper en Passendale zeker op het programma staan. Mijn pa is gefascineerd door dat oorlogsverleden.” Of zij de familie in deze bij uitstek familiale feestdagen niet zullen missen? “Dat hoort er nu eenmaal bij. Wij komen alvast voor kerst met enkele spelers samen om te vieren”, rondt Siksna onze babbel af.

Zondag 29 december speelt Knack Roeselare om 16 uur de eerste editie van de BeNe Cup in het Nederlandse Den Bosch.