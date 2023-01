Engelschenschilt hoopvol naar topper tegen Interfreight Brabo Antwerp VT A: “Tweede ronde goed inzetten”

In eerste nationale van het herenvolleybal staat zondagavond de absolute topper tussen WT Marke-Webis Wevelgem A en Interfreight Brabo Antwerp VT A op de kalender tijdens de sponsoravond van de club.

Na 13 speeldagen staat de ploeg van coach Luc Engelschenschilt op de tweede plaats. Een onverhoopt succes klinkt het bij vriend en vijand. “We zijn momenteel bezig aan een heel sterk seizoen”, opent de 57-jarige Gentenaar.

“Deze goeie reeks hadden we absoluut niet verwacht. Voor veel spelers en de tegenstanders is dit een verrassing. Alles zit mee momenteel. Enkele kwetsuren zijn goed opgevangen, er is een super mentaliteit en de sfeer zet zich om in resultaten. Het zit heel goed in elkaar. We spelen een bepaald stramien en dat lukt goed. Blokkerend hebben we gestalte en al de rest zit ook goed in elkaar. We zijn op dit moment moeilijk te ontwrichten”, aldus Engelschenschilt.

“Momenteel is met Hemiksem-Schelle A één ploeg echt beter. Voor ons is Interfreight Brabo Antwerp VT dit weekend een test. De titelkandidaat moet de punten mee naar huis nemen. Dat zijn ze verplicht aan hun standing. In de heenronde gaven we op hun veld twee matchballen uit handen. Dit was pas de tweede wedstrijd, toen waren zowel wij als zij nog niet gerodeerd. Pas na vijf speeldagen zijn wij een versnelling hoger gaan spelen, maar zij twee.”

Heksenketel

“Ik verwacht dat de supporters in groten getale aanwezig zullen zijn. Dit is telkens weer een heksenketel. Naar Marke kom je niet graag spelen als tegenstander. Dat weet ik nog als coach van Caruur Gent, maar Antwerp zal misschien niets liever hebben (lacht). Voor ons is dit in ieder geval een extra motivatie.”

“We hopen aan 120 procent te kunnen spelen. Vorig weekend lieten we jammer genoeg een puntje liggen tegen Booischot, maar hier gaan we geen drama van maken. Het was niet onze dag. We moeten vooruit kijken naar zondag”, zegt coach Engelschenschilt.

“Met Jeroen Oprins heeft Antwerp een opposite die in Liga A thuishoort. Hij is de beste speler van de reeks. De ploeg zit vol met spelers uit Liga A. Hun doel is dan ook kampioen spelen. Zij mogen geen steek laten vallen. Wij zullen in ieder geval voltallig zijn. Momenteel vallen er geen blessures te noteren. Dit is de sponsoravond van de club, de spelers weten hoe belangrijk dit is. Daar staat veel tegenover”, zegt Luc.

“Het bestuur doet er alles aan om ons in zo comfortabel mogelijke omstandigheden te laten werken. Het zou dan ook doodjammer zijn mochten we een slechte dag hebben. Ik hoop dat we hier kunnen mee omgaan. Hier leven we dan ook erg naartoe.”