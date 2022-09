Elsy Desmyter bij A-team Volley Heuvelland: “Ik zal nog veel progressie maken”

Volley Heuvelland geeft dit seizoen ook na de promotie naar reeks Promo 3 volop de kans aan de jonge talenten. Zo maakt de 17-jarige Elsy Desmyter dit seizoen vast deel uit van de A-ploeg in Promo 3. En dat op een nieuwe positie als opposite.

Op de openingsspeeldag dreef promovendus Volley Heuvelland tegenstander AVC Harelbeke tot het uiterste. “We speelden een heel goeie wedstrijd en moesten pas in de tiebreak de duimen leggen voor thuisploeg Harelbeke”, geeft de talentvolle Elsy Desmyter tekst en uitleg. “Achteraf waren we toch wat ontgoocheld. Als je zo dicht bij de overwinning komt, is het jammer om alsnog te verliezen. Het geeft ons wel vertrouwen naar onze eerste thuismatch tegen VBC Beveren Leie van komende zaterdag. De reeks is volledig nieuw voor ons, maar als we voor elk punt blijven strijden zoals we vorig weekend deden, moeten we zeker de degradatie kunnen vermijden.”

Enige opposite

Voor Elsy Desmyter, die overkomt van de U17, is het een drukke openingsfase van het seizoen. Door blessureleed is zij momenteel de enige opposite in de kern. “Ik moest ook de reservenwedstrijd spelen en dat kroop toch wel wat in de kleren”, lacht de Ieperse. “Maar ik ben vooral blij met de kans die ik hier krijg om me in Promo 3 te meten met meer ervaren tegenstanders.”

Beste positie

“Op training probeer ik zoveel mogelijk op te steken van de ploegmaats, en ik moet zeggen dat ik met open armen ontvangen ben. Op mijn nieuwe positie als opposite gaat het ook steeds beter. Ik was eigenlijk gewoon om als receptiehoek te spelen maar door de tips van coach Wim Vercruysse besef ik steeds meer dat opposite misschien toch wel mijn beste positie is. Omdat ik ook vorig seizoen al meermaals kon trainen met de A-kern valt het niveauverschil nog mee. Ik moet nog veel stappen zetten maar ik ben hier heel goed omringd en heb er vertrouwen in dat ik nog veel progressie zal maken.” (TVI)