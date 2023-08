Els Vandesteene wint derde keer BK beachvolley

Na een mooie zege op de Masters in Brussel heeft Els Vandesteene samen met Britt Ruysschaert vorig weekend haar derde Belgische titel in het beachvolleybal veroverd. Het duo beheerste, met zeven zeges, het hele seizoen.

“Het was dit jaar een beetje afwachten of het zou klikken met Britt, maar achteraf bekeken durf ik te stellen dat we een topteam vormden”, vertelt de Brugse volleybalster. “De voorbije jaren was de tandem Lisa Van den Vonder–Sarah Cools vaak te sterk, maar nu ze door blessure dit jaar niet konden aantreden, kreeg ik een uitgelezen kans om na vijf jaar nog eens te triomferen. Na twee titels met Maud Catry is het leuk om nog eens zo’n succes te mogen ervaren.”

“We hebben hard gewerkt voor deze Belgische titel. Elke dag trainen, en heel vaak in de fitness. Eigenlijk waren de wedstrijden waarin we tegen onszelf moesten vechten de moeilijkste. In sommige partijen liep het soms zo vlot, dat er wat slordigheden in ons spel slopen. In beachvolley is het de kunst om zo weinig mogelijk fouten te maken. We zijn beiden nogal perfectionistisch ingesteld en soms focusten we meer op onze fouten dan op de mooie punten die we scoorden.”

Niet naar Parijs

Vandesteene koesterde de droom om volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs te kunnen aantreden, maar: “We hebben als land de volgende ronde van de kwalificaties niet gehaald en bijgevolg zal ik tevreden moeten zijn met een rol als toeschouwer.”

De Brugse topvolleybalster blijft ook in zaal spelen. “Ik doe er nog een jaar bij, in de club waar ik vorig seizoen speelde (VDK Gent, red.). Volgende week starten we met de trainingen. Volleybal is mijn leven en zolang ik me fysiek goed voel, blijf ik doorgaan.” (PDC)