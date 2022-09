Els Vandesteene blijft doorgaan met volleyballen op topniveau

De Nieuwpoortse topvolleybalster en gewezen Yellow Tiger Els Vandesteene (35) begint binnenkort aan een nieuw seizoen bij kampioen VDK Gent. Ze speelde verschillende jaren in het buitenland, maar ondertussen is ze al drie seizoenen aan de slag bij de Oost-Vlaamse topclub.

Tijdens het zomerseizoen zat de Nieuwpoortse niet stil, want samen met ploeggenote Axelle Longeval nam ze deel aan verschillende beachvolleytornooien.

“Ik ben best tevreden over ons beachseizoen. We hebben heel vaak het podium gehaald, maar jammer genoeg ontgoochelden we een beetje op de Masters in Brussel. We grepen daar immers net naast een podiumplek. Ik wil graag doorgaan met volleyballen in het zand tot de Olympische Spelen in Parijs. Soms droom ik ervan om deel te nemen aan dat topevenement, maar ik besef maar al te goed dat het moeilijk wordt om deze droom te realiseren. Vaak zijn dromen bedrog, maar af en toe komt er wel eens eentje uit”, glimlacht Vandesteene.

“Ons vorig seizoen met VDK Gent was werkelijk fantastisch. We werden met een straatlengte voorsprong kampioen. We willen dit jaar minstens even goed doen en wie weet, misschien nog beter. Persoonlijk wil ik zoveel mogelijk genieten van elke wedstrijd dat ik op het veld sta. Ik zal erover waken om op mijn leeftijd een goed niveau aan te houden, zodat ik het team zoveel mogelijk kan helpen en steunen. Hopelijk is mijn polyvalentie een grote troef voor de ploeg, want ik kan op elke positie uit de voeten. De titel en de kampioenenviering van vorig seizoen zijn zonder twijfel hoogtepunten uit mijn carrière. Ik zou dit heel graag nog eens meemaken.”

Of ze binnenkort als speelster aan haar laatste seizoen begint, wil Vandesteene zeker niet bevestigen. “Ik kijk niet al te ver vooruit. Op mijn leeftijd is het beter om jaar per jaar te evalueren of het nog zin heeft om door te gaan. Zolang ik me fysiek goed voel, is er geen enkele reden om te stoppen, maar misschien denk ik daar op het einde van het seizoen wel anders over. Of ik later nog op een lager competitieniveau wil spelen, heb ik nog niet uitgemaakt. Met vrienden voor de fun nog wat spelen, zie ik wel nog zitten.”

Carrièreswitch

Op professioneel vlak is Els Vandesteene wel al bewust bezig met haar toekomst. “Ik studeer voor kleuteronderwijzeres en moet in de komende jaren nog enkele vakken en mijn stage afwerken. Het wordt een serieuze carrièreswitch, maar ik zie het helemaal zitten om over enkele jaren voor de kleuterklas te staan.”