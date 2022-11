Ellen Anseeuw krijgt kansen bij Sportiva: “Onze vechtersmentaliteit is de sleutel”

Hekkensluiter Sportiva Langemark dreef Vlamvo Vlamertinge B tot het uiterste in de derby van afgelopen weekend. Jong talent Ellen Anseeuw maakte haar debuut als basisspeelster.

“Het was echt een derby op het scherpst van de snee. Jammer genoeg moesten we in de tiebreak de rol lossen en ons tevreden stellen met een punt”, blikt Ellen Anseeuw terug. “We hebben wel getoond dat ons niveau weer in stijgende lijn gaat. Onze onderlinge communicatie was veel beter dan in de voorbije wedstrijden en we vonden ook onze winnaarsmentaliteit terug. Dat is overduidelijk een opsteker naar de komende wedstrijden toe. Zaterdag trekken we naar leider Kerdavo Avelgem. Dat is niet de wedstrijd waar we punten moeten halen, belangrijker is dat we ons niveau van de derby tegen Vlamvo kunnen doortrekken.”

Mooie leerschool

De 16-jarige Ellen Anseeuw maakt dit seizoen deel uit van de A-kern bij Sportiva Langemark en liet afgelopen zaterdag een veelbelovend debuut als basisspeelster optekenen. “Ik kreeg heel wat complimentjes van de ploeggenotes en de coach. Ik moet het dus wel goed gedaan hebben. Voor mij en de andere youngsters, die de overstap van de U17 maakten, is het een grote aanpassing naar het hogere niveau in Promo 1. Het net hangt een stuk hoger en de ballen komen ook veel sneller en harder. Een heel mooie leerschool voor mij.”

“Ik leer op training veel van de ploegmaats. Zo blijft onze kapitein Stefanie Pollet altijd enorm rustig, los van het wedstrijdverloop. Mijn doel is om uit te groeien tot een vaste waarde en dan het liefst in deze reeks. Dat we nu laatste staan wil niks zeggen. We gaan er de komende weken alles voor doen om op te schuiven in het klassement. We mogen wel geen dipjes meer kennen. Onze vechtersmentaliteit kan de sleutel zijn om het behoud te verwezenlijken.”

(TV)