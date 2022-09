Elisabeth Scholaert is libero bij Sportiva: “Genieten van onze eerste thuismatch”

Promovendus Sportiva Langemark kijkt in de eerste thuismatch van het seizoen met DV Waregem een van de titelkandidaten in de ogen. Libero Elisabeth Scholaert wil met de ploeg vooral voortborduren op de sterke prestaties van vorig seizoen.

Op de eerste speeldag toonde Sportiva Langemark met nipt verlies tegen Bevo Roeselare al dat de wisselvallige voorbereiding goed verteerd is. Zaterdag wacht de eerste thuismatch van het seizoen tegen titelkandidaat DV Waregem. “We hadden niet verwacht om op Bevo Roeselare een punt te kunnen pakken. Eigenlijk zat er zelfs minstens een punt meer in”, klinkt het bij libero Elisabeth Scholaert. “In de voorbereiding liep het voor ons wat stroef, maar nu het voor echt is, lijken we weer aan te knopen met ons niveau van vorig jaar. Onze ambitie is in de eerste plaats om in deze reeks te blijven. We hebben lang uitgekeken naar deze promotie en hopen dat we op dit hogere niveau nog een nieuwe stap vooruit kunnen zetten. Met de steun van onze supporters moeten we vooral genieten van onze eerste thuismatch.”

Enige libero

De 22-jarige Elisabeth Scholaert is de vaste libero bij Sportiva A. De Langemarkse combineert het volleybal met haar studies in Leuven. “Ik kan dit seizoen enkel op vrijdag trainen”, vervolgt ze. “Hopelijk vormt dat geen probleem, want ik ben voorlopig de enige libero in onze kern. In de match tegen Bevo deed ik wel het nodige vertrouwen op. Het is toch wat stressen om nu in een hogere reeks uit te komen. Met mijn 22 jaar ben ik nog altijd een van de youngsters in onze kern. Gelukkig kan ik rekenen op de positieve communicatie van mijn ploegmaats. We spelen al een hele tijd samen en dat is toch wel een voordeel.” (TVI)

Zaterdag 1 oktober om 19.30 uur: Sportiva Langemark A – DV Waregem A.