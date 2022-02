Eline Delva ambieert top drie plaats met Sint-Joris B: “We willen hoger mikken dan top vijf”

Promo 4 C is van oudsher een kweekvijver van aanstormend talent op de volleybalvloer. Voorbeeld hiervan is VT Brugge E, een piepjong team dat dit seizoen zelfs nog geen set verloor en op weg is naar een heuse stunt. In de schaduw van dit geweld vinden we onder meer Vbc St Joris B dat ook aan de weg hogerop timmert.

Afgelopen weekend werd de maat genomen van VT Brugge D, de hekkensluiter van deze reeks, met 1-3. Toch ging het bijna de verkeerde kant op, want St Joris verloor de eerste set met duidelijke 25-16 cijfers. “Inderdaad, we hebben het in die beginfase laten afweten”, lacht Eline Delva (21).

“Ik herinner mij nog de heenmatch toen het ook heel nipt was, maar gelukkig konden we ons herpakken en de drie punten meepakken naar huis. Die veerkracht heeft veel, zo niet alles, te maken met onze speelster/trainster Nel Vandenbroucke die ons op ieder moment op sleeptouw neemt en het onderste uit de kan haalt. Haar ambitie was top vijf, maar als groep hebben we gesteld dat we iets hoger mogen mikken naar een top drie plaats.” De sfeer zit er duidelijk in bij deze ploeg.

“Dat kan je wel stellen. Het is een dynamische groep die nooit stilstaat en met heel veel enthousiasme, zowel de wedstrijden als de trainingen aanvat. Samen met onze coach, waar we op ieder moment enorm veel van opsteken, zijn we langzaam aan het bijleren en ervaring aan het opdoen. Zonder deze coach valt de ploeg als een kaartenhuisje in elkaar, daar ben ik zeker van.”

Open vizier

Om hun ambitie waar te maken wordt er beter gewonnen in de volgende match thuis tegen Bredene. “In de heenwedstrijd, ergens begin december vorig jaar, zijn we daar de boot ingegaan met 3-1 en dat was waarschijnlijk onze slechtste match van het seizoen”, stelt de kleuterjuffrouw in spe.

“We hebben duidelijk iets recht te zetten na dat debacle. Maar waar we ook naar uitkijken is de week erop wanneer we terug op bezoek mogen bij VT Brugge E, de leider van de reeks.We gaan er strijden met open vizier en onze uiterste best doen, maar als we er verliezen zal het met opgeheven hoofd zijn. Het is tegen zo’n sterke ploegen dat je altijd iets bijleert.”

Persoonlijke ambitie heeft Eline ook. “Ik bekijk het stap per stap, maar ik wil wel hogerop als het mogelijk is, natuurlijk. Volleybal heeft mij volledig in zijn greep; ik kan het spelletje niet missen. Daarom dat ik altijd bereid ben om bij te leren. Ik zie dan wel waar ik terechtkom”, besluit ze.

(GD)