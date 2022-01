Elf coronabesmettingen bij Hermes Oostende

Zelden wordt een club zo zwaar door corona getroffen als momenteel Hermes Rekkenshop Oostende. Bijna de hele kern van de ligaclub is ziek.

Nadat Hermes Rekkenshop zijn eerste competitiematch van 2021, vorig weekend thuis tegen Brabo Antwerp, moest uitstellen wegens ooronabesmettingen bij de bezoeksters, zijn de groen-gelen nu zelf zwaar getroffen door het lelijke virus.

Het aantal coronabesmettingen is bij Hermes Oostende in enkele dagen tijd van vijf over zeven tot elf toegenomen. Slechts een van de twaalf kernspeelsters is niet besmet. Twee speelsters zijn al voor een tweede keer dit seizoen met het coronavirus besmet. De sportieve staf ontsnapt aan deze corona-uitbraak.

Wedstrijden uitgesteld

Door de besmettingen zijn de verplaatsingen naar Asterix Beveren van deze zaterdag en naar VDK Gent van woensdag aanstaande uitgesteld. De match Gent-Hermes was in 2021 al eens uitgesteld wegens een besmetting.

Zo zijn de drie eerste competitiewedstrijden van Hermes Oostende van dit kalenderjaar al uitgesteld. Hermes’ eerstkomende wedstrijd is het thuisduel tegen Oudegem, zaterdag 29 januari.