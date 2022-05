Elckerlyc Zwevezele verliest met 3-0 van Hemiksem en grijpt naast Vlaamse Beker

Elckerlyc Zwevezele is er niet in geslaagd om na de provinciale beker, ook de Vlaamse beker te veroveren. In het Eurovolleycenter in Vilvoorde verloren de pupillen van coach Kris Dubois zaterdag met 3-0 van Hellvoc Hemiksem-Schellle, een team dat onlangs nog kampioen werd in derde nationale B.

Vooral in de eerste set vonden de Zwevezeelse dames niet onmiddellijk het goede ritme, waardoor het zelden spannend was (25-17). De tweede en derde set daarentegen verliepen grotendeels gelijkopgaand (25-20 en 25-22), maar telkens trok Hemiksem aan het langste eind. In de derde set bouwde Elckerlyc zelfs een voorsprong van tien punten op, maar uiteindelijk gaf de ervaring van de tegenstrever de doorslag. Ook deze set moesten Zwevezeelse dames alsnog uit handen geven.

Niettegenstaande de nederlaag blikt de voorzitter van Elckerlyc Zwevezele uiterst tevreden terug op het voorbije seizoen. “Het is een topjaar geworden en dan kan je als bestuur enkel dankbaar en gelukkig zijn”, beseft Eddy Vancauwenberghe maar al te goed. “Onze grote verdienste was het behalen van de finale van de Vlaamse beker. De tegenstrever was beter en heeft terecht gewonnen. Deze nederlaag doet niets af van de schitterende prestatie van de speelsters. Ik ben heel fier op wat deze jonge ploeg dit jaar realiseerde.”

(PDC)