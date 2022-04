Elckerlyc Zwevezele verdiend kampioen in Promo 1: “Op naar derde nationale… eindelijk!”

Door een 1-3-zege op het veld van rechtstreeks concurrent Bevo Roeselare B verzekerde Elckerlyc Zwevezele A zich zaterdag van de titel in Promo 1. Ze kregen de belangrijke overwinning zeker niet op een presenteerblaadje, want Bevo Roeselare beet fel van zich af.

In een sfeervolle Beverse sporthal, die goed gevuld was met supporters van beide teams, begon Elckerlyc scherp aan de wedstrijd. De eerste twee sets verliepen gelijkopgaand, maar in de slotfase zorgden de Zwevezeelse dames telkens voor het verschil (2x 19-25). De derde set waren de Roeselaarse dames de betere ploeg (25-17), maar in de beslissende vierde set maakte Elckerlyc de klus beheerst en volwassen af (17-25).

“We wisten dat het moeilijk zou worden”, gaf een geëmotioneerde voorzitter Eddy Vancauwenberghe na de wedstrijd toe. “Bevo Roeselare is een heel goede ploeg en staat niet voor niets op de tweede plaats. We hebben gevochten voor wat we waard zijn en mogen terugblikken op een schitterend seizoen. We kunnen ons nu voluit concentreren op de provinciale bekerfinale, die op paasmaandag geprogrammeerd staat. De dubbel zou een unieke gebeurtenis zijn in de geschiedenis van de club.”

Niet verwacht

Ook coach Kris Dubois was uiteraard heel tevreden met de titel. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we al twee speeldagen voor het einde van de competitie kampioen zouden worden. We hebben het hele seizoen op een constant en hoogstaand niveau gespeeld. Doordat de concurrenten af en toe een steekje lieten vallen, konden we een mooie voorsprong uitbouwen, die we niet meer uit handen hebben gegeven.”

De ervaren coach kijkt uiteraard al vooruit naar volgend seizoen. “Met Irene Chanterie, die overkomt van DV Waregem, hebben we al een serieuze versterking binnengehaald. Door het uitvallen van Amber Decoussemaeker moeten we echter nog op zoek naar één bijkomende speelster.”

(foto VDB) © VDB

“Er staan ook enkele talentvolle jonge meisjes klaar. Ik denk dat we voldoende gewapend zijn om een goede middenmotor te worden in derde nationale. In de Vlaamse beker hebben we al enkele keren bewezen dat we niet moeten onderdoen voor ploegen uit die reeks. Het wordt een nieuw avontuur voor de club en dat is voor iedereen een leuke uitdaging.”

Ook de voorzitter van Elckerlyc kijkt de toekomst van zijn club met veel vertrouwen tegemoet. “We hebben de promotie verschillende jaren nipt gemist, maar nu is het zover. We verdienen deze titel en genieten ten volle van het succes, maar binnenkort beginnen we met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. We willen immers ook in derde nationale een goed figuur slaan.”

Kern

Coach Kris Dubois kon voor het veroveren van de titel een beroep doen op Celine Delameilleure, Elise Desmet, Amber Decoussemaeker, Laure Vermeersch, Ine Raedt, Eline Wallecan, Lore Desoete, Josefien Missinne, Elise Vandewallle, Fiebe Van Acker, Lien Vanryckegem, Marie Vandewalle, Lara Beernaert en Nanou Vandaele.

Een enorme ontlading

Na de wedstrijd genoot kapitein Elise Desmet (26) overduidelijk van de titel. De voorbije jaren was het telkens net niet gelukt. Nu dus wel. “Het is voor iedereen een enorme ontlading. We zijn blij dat we het hebben kunnen afmaken. Twee weken geleden liep het in Wevelgem verkeerd af, maar nu is het gelukt. We kunnen ons nu volop concentreren op de twee bekerfinales die ons nog te wachten staan.”

Elise Desmet. (foto PDC)

“

We speelden tegen Bevo iets meer onder spanning dan in de andere wedstrijden, maar we hebben het verstandig aangepakt. Het was zeker niet gemakkelijk, maar op de sleutelmomenten waren we de betere ploeg. Ik durf zeggen dat we verdiend gewonnen hebben tegen een heel goede tegenstander.”

“We zijn klaar voor een stapje hogerop, want we hebben een fantastisch ploeg en een formidabele coach. Deze titel zal ons een boost geven: wie weet mogen we over een goeie week ook de beker in de lucht steken.”

(PD)