Elckerlyc Zwevezele maakt zich op voor provinciale en Vlaamse beker: “We willen dolgraag in een hogere reeks spelen”

Elckerlyc Zwevezele A is alweer bezig aan een schitterend seizoen. De dames van coach Kris Dubois voeren autoritair de rangschikking aan in Promo 1 en spelen dit weekend twee bekermatchen. Vrijdag voor de Vlaamse beker in Ternat en zaterdag voor de provinciale beker bij Pervol Ruiselede.

“Het loopt lekker en dat had ik niet durven voorspellen”, opent receptie-hoek Ine Raedt (25). “Twee jaar geleden zijn nogal wat speelsters gestopt en vervangen door nieuwe meisjes, maar hun integratie verliep prima. De sfeer is nog altijd heel goed en we maken veel plezier. Iedereen is ambitieus en wil winnen. Alle speelsters willen niets liever dan in een hogere reeks spelen. Momenteel zijn we op de goede weg, want we hebben dit seizoen nog geen enkele keer verloren.”

“Uiteraard zouden we graag eens de provinciale beker winnen. We stonden al enkele keren in de finale, maar wonnen nog nooit. Als we willen doorstoten naar de halve finale moeten we eerst voorbij Ruiselede. Het zou fout zijn om hen te onderschatten. Bovendien spelen we zelden onze beste wedstrijden tegen mindere ploegen. We staan zeker nog niet in de halve finale.” Vrijdag wacht ook nog het duel in de Vlaamse beker tegen Ternat uit Nationale 3.

Geen must

Voor de kinesiste uit Zwevezele blijft het kampioenschap het belangrijkste doel. “Doorstoten naar de finale van de beker garandeert ons niet dat we die zullen winnen. Ik ken maar al te goed de ontgoocheling na verlies van een finale en ik wil die liefst niet nog eens meemaken.”

“Voor mij is die finale geen must, maar ik wil wel heel graag promoveren. We hebben een goede ploeg die zonder enige twijfel nationaal volleybal aankan. Onlangs wonnen we in de Vlaamse beker vlot van Oudegem B, een ploeg uit derde nationale. Ik denk wel dat we in die reeks vlot zouden kunnen meedraaien. Het zou echter niet verstandig zijn om nu al aan volgend seizoen te denken.”

“Er wachten ons immers nog enkele moeilijke wedstrijden. Ook corona zorgt voor onzekerheid, want er worden regelmatig matchen uitgesteld en dat breekt het ritme.”

(PDC)

Vrijdag 4 februari om 21 uur: Kruikenburg Ternat-Elckerlyc Zwevezele.