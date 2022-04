Elckerlyc Zwevezele kampioen in Promo 1

Door een 1-3 overwinning op het veld van rechtstreeks concurrent Bevo Roeselare B heeft Elckerlyc Zwevezele A zich verzekerd van de titel in Promo 1. Ze kregen de belangrijke overwinning zeker niet op een presenteerblaadje want Bevo Roeselare beet fel van zich af.

Alle sets verliepen razend spannend, maar de ervaring van de Zwevezeelse dames gaf uiteindelijk de doorslag. Vooral in set 1 en 2 wisten de speelsters van coach Kris Dubois vooral in de eindfase het hoofd koel te houden. De derde set waren de Roeselaarse dames de betere ploeg, maar in de beslissende vierde set maakte Elckerlyc beheerst en volwassen de klus af.

“We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden”, gaf een geëmotioneerde voorzitter Eddy Vancauwenberghe eerlijk toe. “Bevo Roeselare is een heel goede ploeg en staat niet voor niets op de tweede plaats. We hebben gevochten voor wat we waard zijn en mogen terugblikken op een schitterend seizoen.”

Met nog twee competitiewedstrijden voor de boeg kunnen de Zwevezeelse dames zich nu concentreren op de finale van de Vlaamse en de West-Vlaamse beker. Van een topseizoen gesproken! (PDC)