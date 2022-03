Elckerlyc Zwevezele A droomt van dubbel: “We willen zowel de beker als de titel”

Zondag 20 maart had een topdag moeten worden voor het team van Elckerlyc A. Mits een driepunter op het veld van Davo Wevelgem waren de dames van coach Kris Dubois kampioen in Promo 1. Het werd jammer genoeg een zwarte dag voor de ploeg, want Amber De Coussemaeker liep een zware blessure op, waardoor vroegtijdig een einde komt aan haar sportieve carrière.

“We zijn allemaal zwaar onder de indruk van wat zondag gebeurde”, vertelt een aangeslagen coach. “Amber betekende veel voor de groep. Nadat ze zich blesseerde, had niemand nog zin om verder te spelen. Het eerste verlies van het seizoen is ondergeschikt aan wat Amber momenteel meemaakt. Maar we zijn genoodzaakt om ons te herpakken. Volgend weekend staan twee zware bekerwedstrijden op het programma. Als we die winnen, staan we zowel in de finale van de Vlaamse als de provinciale beker. Daarna krijgen we nog drie kansen om één punt te pakken om kampioen te worden”, aldus Kris Dubois.

Kapitein Elise Desmet (26) treedt haar coach volledig bij. “We zijn allemaal serieus geschrokken door de gebeurtenissen van zondag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we als groep deze opdoffer zullen verwerken. Amber zal verbonden blijven met de ploeg. Dit weekend moeten we twee keer winnen voor haar. Ook onze titel zullen we aan haar opdragen.”

Zowel Elise als haar coach geven toe dat de dubbel de mooiste afsluiter zou zijn van een schitterend seizoen. “Ik stond al twee keer in een bekerfinale, die we telkens verloren. Ik zou als kapitein graag die beker eens in de lucht steken. Maar ik wil ook graag promoveren, want die droom leeft al jaren bij ons”, besluit de kapitein, die op zaterdag 2 april in de topper tegen Bevo B de titel kan pakken. (PDC)

Vrijdag 25 maart om 21 uur (Vlaamse beker): Elckerlyc A – DV Waregem A. Zaterdag 26 maart om 20 uur (prov. beker): Elckerlyc A – Bevo Roeselare D.