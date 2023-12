Elckerlyc C hoopt dit jaar burenduel tegen Wivo Wingene te domineren: “De winnaar is voor even de beste ploeg van de gemeente”

Voor de dames van Elckerlyc Zwevezele C staat komend weekend de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma. Zondagvoormiddag ontvangen ze immers in eigen huis de buren van Wivo Wingene C. Een wedstrijd waar Tessa Demare (20) heel erg naar uitkijkt.

“Toen ik in de lagere school zat, heb ik nog bij Wivo Wingene gespeeld”, opent de hoekspeelster van Elckerlyc C. “Ik ken nog wel enkele meisjes uit de tijd van toen, maar veel contacten onderhoud ik niet meer met hen. Niettemin blijft een match tegen Wivo Wingene voor mij geen wedstrijd zoals alle andere. Mijn papa speelde lang bij die ploeg en was er zelfs jeugdtrainer. Ik voel ook dat het een partij is die leeft binnen onze ploeg. Het team dat zondag wint, blijft sowieso boven de andere staan in de rangschikking. De winnaar is dan voor een tijdje de beste ploeg van de gemeente en dat vinden we niet onbelangrijk.”

Rode lantaarn

Het team van Tessa Demare doet het dit seizoen een stuk beter dan vorig jaar, toen de ploeg de competitie afsloot als rode lantaarn en er niet in slaagde om ook maar één wedstrijd te winnen. “We zijn beter op elkaar ingespeeld en de ploeg is ook versterkt met enkele nieuwe speelsters. Vorig seizoen verloren we twee keer tegen de buren en dat willen we rechtzetten. Dit jaar zullen we er alles aan doen om revanche te nemen door hen te verslaan.”

“Winnen is uiteraard heel leuk en zorgt voor een goede sfeer, maar plezier beleven aan mijn hobby vind ik het allerbelangrijkste”, aldus de studente aan de lerarenopleiding in Torhout. “Ik ben ook nog leidster bij de Chiro en kan dit naast mijn studies perfect combineren met volleybal. Net daarom zit ik goed bij Elckerlyc C in Promo 4. Het zou leuk zijn mochten we dit jaar in de top zes eindigen. In vergelijking met vorig seizoen zou dit een grote stap vooruit zijn. Wie weet, als we elk jaar zoveel progressie maken, zit het er ooit in om te promoveren. Voorlopig lig ik daar niet van wakker en is de wedstrijd van zondag tegen de buren uit de Wingene het belangrijkste”, lacht Tessa Demare. (PDC)

Zondag 10 december om 11 uur: Elckerlyc C – Wivo Wingene C.