Elckerlyc B speelt topper tegen Bevo E

In Promo 3A staan de nummers een en twee zaterdag tegenover elkaar. Leider Elckerlyc Zwevezele neemt het op tegen Bevo Roeselare E dat slechts één punt minder telt. Met nog vijf matchen te gaan een belangrijk duel om de titel.

“We zijn heel blij met de eerste positie in het klassement. Maar de drijfveer voor velen van de ploeg is wel nog steeds het spel zelf. Dat we winnen is gewoon een heel mooie bijkomstigheid”, opent de 26-jarige libero Marthe van Overbeke uit Gent. “Er zijn misschien wel matchen waar we toch net dat tandje meer hadden kunnen bijsteken of setverlies hebben geleden waar het niet mocht. Maar dat is ook het mooie aan het spel en elke match moet gespeeld worden. In het begin van het seizoen hadden we wel de ambitie om voor top drie te gaan.”

Spannende match

Zondag speelt Elckerlyc de topper tegen Bevo. In het vorige duel wonnen ze thuis met 3-2. “Ik verwacht dat dit weer een heel spannende match zal worden en dat zowel Bevo als wij erop gebrand zullen zijn om te willen winnen. Elke match moet natuurlijk gespeeld worden, maar het belooft een spannende match te worden, zeker aangezien het voor beide een heel belangrijke match is.”

“Ik denk dat we zeker een goede kans maken op het kampioenschap, maar het zal ook afhangen van hoe wij blijven presteren en uiteraard van wat er dit weekend gebeurt in de match tegen Bevo. Het seizoen is allesbehalve al voorbij en er komen wel nog een paar belangrijke matchen aan. Naast Bevo moeten we ook nog tegen onder andere VKT en Slovo.” Een aantal jaar geleden trad Elckerlyc al eens aan in Promo 2. “Op dat moment was het moeilijk en verloren we constant, wat een grote impact had op ons. Toch draaiden we wel vaak mee, maar schoten we aan het einde steeds net te kort. Ik denk dat we dat ‘tekort’ nu wel zeker hebben kunnen wegwerken en dat er volgend jaar zeker kansen zijn voor dit team”, besluit Marthe. (RV)

Zondag 23 februari om 17 uur: Bevo Roeselare E – Elckerlyc Zwevezele B.