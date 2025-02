Elckerlyc als underdog naar halve finale beker

Vrijdagavond ontvangt derdenationaler Elckerlyc Zwevezele eerstenationaler Bevo Roeselare voor de halve finale van de West-Vlaamse beker nationaal. Ellen Creus speelde vorig jaar nog bij Bevo en verdedigt sinds dit jaar de kleuren van Elckerlyc.

“Tot vorig seizoen speelde ik bij Bevo B in nationale 2, maar door een aanslepende schouderblessure maakte ik de overstap naar Zwevezele in nationale 3”, opent de 25-jarige middenaanvalster. “Met de B-ploeg trainden we af en toe samen met de A-kern, en enkele jongere spelers speelden een paar seizoenen bij mij in het team. Bevo is voor mij dus allesbehalve een onbekende tegenstander. Bovendien was coach Aäron Beernaert jarenlang mijn trainer.”

“Het feit dat we al zo ver zijn geraakt in de beker toont aan dat we, zonder uitgesproken ambities, met ons eigen spel een heel eind kunnen komen. Bevo A heeft wel een bijzonder sterke kern en staat niet voor niets aan kop in hun klassement. Ze spelen twee reeksen hoger, beschikken over meer gestalte en ervaring en trainen vaker. Het is dan ook logisch dat wij in deze wedstrijd de underdog zijn. En ik ken de winnaarsmentaliteit van de club – ze zullen het ons zeker niet gemakkelijk maken.”

Vechtlust

Een van de grootste sterktes van Zwevezele is zonder twijfel de teamgeest, volgens Ellen. “We spelen als een hecht collectief waarin iedereen elkaar versterkt. De goede sfeer naast het veld vertaalt zich duidelijk in ons spel: we strijden samen en tonen de nodige vechtlust om ons staande te houden in moeilijke momenten.”

“We moeten realistisch blijven en beseffen dat onze kansen kleiner zijn, maar bekerwedstrijden blijven onvoorspelbaar. Vorig jaar heb ik dat zelf ervaren toen we met Bevo B deze beker wonnen. In de halve finale schakelden we toen verrassend de A-ploeg van Bevo uit, om in de finale Torhout te verslaan. Dat bewijst dat in de beker alles mogelijk is”, besluit Ellen. (RV)

Vrijdag 28 februari om 20.30 uur: Elckerlyc Zwevezele A – Bevo Roeselare A.