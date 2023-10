Elckerlyc A moet verder zonder kapitein Elise Desmet: “In begin geworsteld met zwangerschap”

De dames van Elckerlyc Zwevezele A zijn goed gestart aan hun tweede seizoen in derde nationale. De vier overwinningen op een rij laten het beste vermoeden voor het verdere verloop van het seizoen. Deze jaargang zal echter afgewerkt moeten worden zonder kapitein Elise Desmet (28). De sterkhouder van het team is zwanger en verwacht eind maart haar eerste kindje. “Het was niet gepland dat ik in het begin van het seizoen zou afhaken, maar we hebben de zwangerschap niet uitgesteld omwille van mijn hobby”, lacht Elise Desmet. “In het begin heb ik er wat mee geworsteld, want ik besef maar al te goed dat ik mijn medespeelsters hierdoor eigenlijk in de steek laat. De eerste wedstrijd van het seizoen tegen de buren uit Wingene was wellicht mijn allerlaatste wedstrijd voor Elckerlyc. Ik denk niet dat ik na de bevalling terug op dit niveau zal volleyballen. Mijn werk in de apotheek en mijn gezin zijn niet langer te combineren met mijn sportieve hobby. Later bekijk ik nog wel of ik misschien als coach van een jeugdploeg nog iets kan betekenen voor Elckerlyc, maar zoals het er nu uitziet zal ik het houden bij af en toe nog wat recreatief volleyballen.”

Op de bank

Elise Desmet is een boegbeeld van de club en speelde al op haar zestiende in de seniorenploeg. “Ik denk niet dat ik ooit voor een andere ploeg als Elckerlyc had kunnen spelen. Ik was nog geen vijf jaar toen ik mijn eerste stapjes op een volleybalveld zette. Ik hou heel veel vriendschappen over aan de meer dan twintig jaar dat ik bij Elckerlyc speelde. In de beginjaren was mijn mama mijn coach en dat was heel leuk. Uiteraard zal ik de twee promoties en de gewonnen bekerfinale ook niet snel vergeten.” Zolang het enigszins mogelijk is, blijft Elise Desmet haar teamgenoten steunen. “Ik kom elke vrijdag naar de training en tijdens de wedstrijden zit ik naast de coach op de bank. Niet dat ik me wil moeien, maar ik voel me vanop de bank toch iets meer verbonden met de speelsters dan wanneer ik op de tribune plaatsneem. Ik blijf hen steunen en bijstaan zolang het mogelijk is”, besluit ze enthousiast. (PDC)