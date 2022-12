Eerste Knack Volley Christmas Cup voor bedrijven

Knack Roeselare pakt op donderdag 22 december uit met de eerste Knack Volley Christmas Cup, een recreatief bedrijventornooi.

“Omdat volleybal een indoorsport is en wij met de Tomabelhal en het Schierveldecomplex over de ideale locatie beschikken, willen wij met een aparte insteek het kalenderjaar sportief afsluiten. Naar analogie met de sportieve tornooien zoals in het voetbal en volleybal, waarmee het zomerreces outdoor ingezet wordt bij heel wat bedrijven”, zegt commercieel manager Nicolas Goemaere van Knack Volley.

“Op die manier willen wij onze bedrijvenwereld naar ons toetrekken. Je kan het ook zien als een ideale teambuilding rond de eindejaarsonderbreking, want het is vooral de bedoeling dat het een laagdrempelig recreatief tornooi wordt, gespeeld door gemengde ploegen. Hoofdzaak is dat het een enthousiast beleefd sportief gebeuren wordt waarbij de kerstsfeer, pastabar, eettentjes en kerstmuziek alom present is. Er zijn een 14-tal ploegen ingeschreven en er kunnen er gerust nog een paar bij.”

Praktisch

Het tornooi heeft plaats op donderdag 22 december, ploegen aanwezig tegen 17.30 uur, eerste wedstrijd start om 18 uur. Er wordt gespeeld met gemengde ploegen van zes tot acht spelers/speelsters waarbij altijd minstens twee mannen of twee vrouwen op het veld staan. Elke ploeg speelt minstens zes wedstrijden die over een tijdsduur van tien minuten gespeeld worden. De finale wordt gespeeld in Champions League-omstandigheden inclusief speaker, deejay, hymne en ledboarding.

Deelnemen kost 500 euro per ploeg, maar daarvoor krijgt elk team acht eetkaarten en 24 drankbonnen toegeschoven, een verzekering en een unieke kerstsfeer er bovenop. De winnaar van het tornooi krijgt voor het hele bedrijf tickets voor één van de thuiswedstrijden van Knack Volley Roeselare.

Meer info is te verkrijgen via mail op nicolas.goemaere@knackvolley.be, waar er ook kan ingeschreven worden.