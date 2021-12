“Een tweede plek? Dat hadden we niet verwacht”

Kerdavo Avelgem A won vorig weekend in het teken van de Beker van West-Vlaanderen met 0-3 op het veld van VC Packo Zedelgem A. De ploeg van coach Bart Dewilde prijkt op een knappe tweede plaats in de competitie.

Een eenvoudige zege werd het voor Ellen Defoor en haar ploegmakkers. Het werden 6/25, 21/25 en 23/25 setstanden. “De eerste set ging heel vlot, daarna begonnen we wel wat foutjes te maken”, vertelt de 29-jarige Ellen Defoor. “We speelden tebveel mee in hun spel. We zijn alvast blij dat we de nul konden houden. Voor de beker krijg je sowieso altijd speciale en rare wedstrijden. Die bekercompetitie winnen zal heel moeilijk worden tegen reeksgenoot in Promo 1 Zwevezele A. In de competitie zijn ze alvast een maatje te groot. Hun gestalte maakt het verschil, maar eigenlijk zijn ze op elk vlak sterk. Tegen hen zat er een puntje in de heenronde. Ze smeerden ons onze enige nederlaag aan (1-3: 22/25, 22/25, 25/19, 21/25).” Kerdavo promoveerde van tweede naar eerste provinciale.

“Omdat we uit een lagere reeks komen hadden we deze resultaten nog niet verwacht”, gaat de Anzegemse verder. “Als team spelen we heel goed samen en voelen we elkaar goed aan. De ploegsfeer mag je gerust heel leuk noemen. We hebben heel wat talentjes en ervaring in onze rangen in een competitie die nieuw was voor ons. Nu we met één nederlaag na tien wedstrijden tweede staan, willen we natuurlijk de top spelen. Kampioen worden zal moeilijk zijn, maar een derde of vierde plek moet kunnen.”

“Ikzelf ben goed met het seizoen gestart, maar de laatste weken loopt het iets minder vlot. Al ben ik wel altijd vrij kritisch voor mezelf (lacht). Dit is misschien een van mijn betere seizoenen. Het is en blijft heel plezant om met een groep vriendinnen op het veld te staan. Ik genoot mijn jeugdopleiding bij Avelgem, trok dan naar Bissegem waar we in eerste divisie uitkwamen, en nu is dit mijn derde jaar terug bij Avelgem. We zijn met een zevental van de jeugdbende van vroeger die terug naar de ploeg terugkeerden waar het voor ons begon. Onze roots liggen hier. Nationale? Voor de ploeg zou het heel fijn zijn om in Nationale te spelen. Naar promotie toe voor de club is dat heel mooi meegenomen. De ploeg wil het alvast, iedereen gaat ervoor. De drive hiervoor is er”, besluit Ellen Defoor. (ELD)