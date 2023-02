“Een nieuw volleybaltijdperk is aangebroken”

Na meer dan vijftig jaar treedt de Ardooise volleybalclub Arvo niet meer aan in de recreatieve volleybalcompetitie van de KWB – Falos. Arvo blijft recreatief bezig, maar onder andere vleugels. We hadden een gesprek met Staf Pynnaert, een van de oprichters en de bezielers binnen de KWB-afdeling.

In 1970 werden binnen de KWB-afdelingen enkele volleybalploegen opgericht in de regio. Het was de tijd dat Bloso opriep tot sport voor allen. Zo ook in Ardooie, waar Staf Pynnaert een van de oprichters en de bezielers was binnen de KWB-afdeling. De ploegen vonden elkaar en er ontstond een onderlinge competitie. Maar er kwam wat sleet op de formule. Falos, de sportkoepel van de KWB, trok er zich van aan en er ontstond een meningsverschil.

Sporta Team Antwerpen

“Daardoor werd de huidige competitie voor dit seizoen niet meer in KWB-verband gespeeld. Maar we vonden onderdak in een competitie binnen Sporta Team Antwerpen”, zegt Staf, nog steeds een prominent lid van Arvo.

“Dankzij Jonathan van de KWB werd ervoor gezorgd dat we samen volleybal kunnen blijven spelen in samenwerking met Sporta Team. Daarin zijn er 1.600 ploegen actief over gans Vlaanderen. Joyce Van Heyst is het West-Vlaams ankerpunt. Onze clubleden moeten volgens de regelgeving geen lid meer zijn van de KWB, wat volgens mij jammer is. Maar om de sport verder te kunnen beoefenen zijn er nieuwe regels”, klinkt het.

De Ark

Zopas heeft de Ardooise ploeg een bekercompetitie ingericht in de Ark. Er namen tien ploegen aan deel. Aangezien elke ploeg twee scheidsrechters moest leveren bleven Staf en zoon Lieven aan de kant om het fluitje te hanteren. Winnaar werd het team van Lendelede, dat in de finale Lichtervelde versloeg. Brons werd gewonnen door een Pools team dat Aarsele versloeg. Arvo eindigde op de zesde stek.

Wie met Arvo op een recreatieve, plezierige manier volleybal wil blijven spelen, is van harte welkom. Meer info via Staf Pynnaert: staf.pynnaert@proximus.be.