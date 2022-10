Dwight Delanghe en VT Diksmuide mikken op top drie

In de topper tegen Bavo Bavikhove krijgt VT Diksmuide de kans om de knappe tweede plaats in het klassement te verstevigen. “Op ons topniveau moeten we kunnen meestrijden voor een plaats in de top drie”, klinkt het bij receptiehoek Dwight Delanghe.

De thuismatch tegen leider Rembert Torhout B draaide voor de Diskmuidelingen op een sisser uit, al bleek vooral dat er op Rembert dit seizoen geen maat staat. “We hadden gehoopt om het hen lastig te kunnen maken maar daar kwam eigenlijk niets van in huis”, moet Dwight Delanghe toegeven. “Het is duidelijk dat Torhout ongenaakbaar is, maar daarachter blijft wel alles mogelijk. Met negen ploegen is en blijft het een heel vreemde competitie. Wij hebben de voorbije drie weken maar één match gespeeld, het is echt lastig om in het ritme te blijven.”

Hoofd koel houden

“Zaterdag verdedigen wij onze tweede plaats in het klassement tegen Bavo Bavikhove, dat op de derde plaats staan. Bij winst kunnen we dus een hele goede zaak doen. Evident wordt het zeker niet. We speelden in de voorbereiding al tegen hen en ondervonden daar dat Bavo een ervaren en taaie ploeg is, die zich mentaal onverzettelijk toont.

Winnen tegen Torhout zit er niet in, dat is nu al duidelijk

Wij hebben wat jongere spelers in de ploeg, voor hen wordt het alvast een uitdaging om het hoofd koel te houden. Bovendien hebben we allebei iets recht te zetten na de nederlaag van vorig weekend en is Bavikhove de ex-ploeg van onze coach Philippe Rathé. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een mooie pot volleybal van te maken.”

Verloren energie

De 31-jarige Dwight Delanghe kwam na omzwervingen bij VT Lendelede, Menen en Oostende vier jaar geleden weer thuis bij VT Diksmuide, de ploeg waar hij als jonge kerel bij debuteerde. “Ik voel me hier heel goed in mijn sas en voel nu ook dat er dit seizoen met onze nieuwe coach Philippe Rathé een nieuwe drive gevonden is. Waar er de voorbije jaren nog wat te veel frustraties oplaaiden als het even wat minder liep is dat nu veel minder het geval. De ploegsfeer en onderlinge communicatie zijn echt veel verbeterd. Voor mezelf heb ik ook uitgemaakt dat ik geen verloren energie meer steek in het sakkeren op mezelf of op de scheidsrechters. Dat zal ook een onderdeel zijn van het volwassen worden”, lacht de Diksmuideling.

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur: VT Diksmuide – Bavo Bavikhove A.