DVM Moorsele kijkt uit naar het duel tegen Wielsbeke

DVM Moorsele MOVO B staat momenteel op een knappe vierde plaats in Promo 4 E. Vorig weekend werd Mehoni Zuienkerke nog met 1-3 (25/23, 20/25, 25/27, 34/36) opzijgezet. “Het werd een vrij spannende wedstrijd in Zuienkerke. Het is een zaaltje in een school waar er amper één meter opslagplaats is”, vertelt coach Jolien Vandewalle (35). “Het was even aanpassen waardoor we set 1 verloren. Daarna ging het beter, maar we moesten blijven vechten voor elk punt. Nadat we in de heenronde slecht één wedstrijd tot een goed einde konden brengen, staat de teller nu al op vier. We waren twee keer te sterk tegen Zuienkerke, V.T. Lichtervelde en Sarrako Kortemark. Enkel Waregem is van een hoger niveau.”

Ongenaakbaar

Volgende week kruist Moorsele de degens met DVH Wielsbeke, de derde in de stand. “Ondanks dat we op hun veld verloren in de heenronde, kon de uitslag er anders uitgezien hebben”, gaat de Moorseelse verder. “We kijken ernaar uit om ze thuis te ontvangen. Qua punten zijn ze ongenaakbaar, maar we zullen ons vel duur verkopen. We hopen in ieder geval op een goeie match. Momenteel zijn we heel goed bezig, dat merk je ook op training. Dit is het eerste jaar dat deze groep in een damesreeks aantreedt. Vorig jaar waren ze nog U17. Na een aanpassingsperiode lieten we al zien wat we kunnen. Vorig jaar, in de U17-reeks, hadden ze weinig tegenstand. Nu raken ze gewend aan het niveau. De vierde plaats vasthouden, is nu het doel. Waregem, Lendelede en Wielsbeke zijn sterker. Vooraf hadden we naast ervaring opdoen niet echt een doel. Ons spelpeil naar een hoger niveau brengen, is alvast gelukt. Ik coachte deze groep vorig jaar al, ook als ze U13 waren. Het is een leuke groep die heel goed met elkaar kan opschieten. Soms zijn ze nog een beetje speels. (lacht) Nadat ik zelf bij Moorsele speelde, hing ik drie jaar geleden de volleybalschoenen aan de haak”, besluit Jolien Vandewalle. (ELD)

Zaterdag 22 februari om 15.30 uur in de Sporthal Arena: DVM Moorsele MOVO B – DVH Wielsbeke A.