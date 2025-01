DVH Wielsbeke sterk in debuutseizoen

De meisjes van DVH Wielsbeke presteren in hun eerste jaar Promo 4 uitstekend. De piepjonge ploeg van Bjorn De Smet staat momenteel knap tweede. Dit weekend staat het duel tegen Sarrako Kortemark op de kalender.

“Met slechts twee nederlagen kunnen we zeker niet klagen met deze jonge bende”, vertelt coach Bjorn De Smet. “Vorig weekend wonnen we nog van Gidos Gits, maar het was allesbehalve een makkelijke zege. De 3-1 (25/22, 11/25, 28/26, 25/20) laat anders uitschijnen. De eerste set ging met moeite naar ons. De tweede was echt dramatisch. Daarna ging het een stuk beter. Ik zag de ploeg terug van voor Nieuwjaar. We hadden aanvankelijk duidelijk een gebrek aan matchritme. Het was al van half november geleden dat we nog een wedstrijd met inzet hadden. De kalender zit vreemd in elkaar.”

“Onze eerste wedstrijd van het seizoen tegen Damesvolley Waregem was misschien wel de beste, of toch een van de betere, ondanks dat we die verloren met 1-3. Ook tegen Lendelede, de derde in de stand, acteerden we goed, maar verloren met 3-2. Daar zat meer in. Er zijn drie ploegen die net iets beter zijn dan de rest. De ambitie was om in die top drie te staan. Ik ben blij dat we al zover zijn. Ik had dit zeker niet gedacht. In de tweede helft van het seizoen willen we deze positieve lijn doortrekken en nog beter volleybal spelen. Het is eigen aan een jonge ploeg dat er soms nog te veel getwijfeld wordt. Ze moeten het soms eenvoudiger houden en rustiger blijven. Maar ze zijn heel hongerig en leergierig.”

Groeimarge

“Dit weekend komen we eveneens tegen een jonge ploeg uit. Net als wij worden die in de loop van het seizoen beter. Ook Kortemark zal dat zijn. Het blijft echter een raar spelletje en we zullen ze zeker niet onderschatten. We gaan altijd met dezelfde visie naar een match. We zijn jong en hebben heel veel groeimarge. (ELD)

Zaterdag 18 januari om 14 uur: Sarako Kortemark – DVH Wielsbeke.